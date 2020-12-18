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Fatih Terim gördüğü kırmızı kart sonrasında çılgına döndü: "Sen nasıl hakemsin?"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük ile oynanan 13. hafta maçında kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu yaşanan bir pozisyon sonrasında tecrübeli teknik adama kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart gören Terim, mücadelenin hakemine isyan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na gösterdiği tepki sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fatih Terim, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na gösterdiği tepki sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fatih Terim, Karagümrük ile oynanan karşılaşmada adeta çılgına döndü. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, mücadele içerisinde yaşanan bir pozisyonda kendisine itiraz eden Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

69. dakikada kırmızı kart gören Terim'in hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sana yazıklar olsun. Sen nasıl hakemsin? Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun!" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Terim sahadan çıkarken maçın hakemine "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye” sözleriyle tepki gösterdi.

Terim, kırmızı kart gördüğü için Göztepe maçında takımının başında olamayacak.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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