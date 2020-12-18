Fatih Terim, Karagümrük ile oynanan karşılaşmada adeta çılgına döndü. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, mücadele içerisinde yaşanan bir pozisyonda kendisine itiraz eden Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

69. dakikada kırmızı kart gören Terim'in hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sana yazıklar olsun. Sen nasıl hakemsin? Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun!" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Terim sahadan çıkarken maçın hakemine "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye” sözleriyle tepki gösterdi.

Terim, kırmızı kart gördüğü için Göztepe maçında takımının başında olamayacak.