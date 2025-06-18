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Ulukışla’nın küçük kız güreşçileri Türkiye Şampiyonası’nda tarih yazdı

Ulukışla’nın küçük kız güreşçileri Türkiye Şampiyonası’nda tarih yazdı

15:5918/06/2025, Çarşamba
IHA
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Ulukışla’nın küçük kız güreşçileri Türkiye Şampiyonası’nda tarih yazdı
Ulukışla’nın küçük kız güreşçileri Türkiye Şampiyonası’nda tarih yazdı

16-17 Haziran tarihlerinde Sivas’ta düzenlenen ve 2 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Küçük Kızlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, Niğde’nin Ulukışla ilçesini temsil eden sporcular tarihi bir başarıya imza attı.

Şampiyonada 33 kg kategorisinde Yaren Ebrar Su Türkiye ikincisi, 30 kg kategorisinde Mihrima Baran Türkiye üçüncüsü, 58 kg kategorisinde ise Ayşenur Köylü Türkiye beşincisi olarak ilçeyi gururla temsil etti. Yarışma sonrası başarılı sporcular ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Medet Bozkurt, Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse’yi makamında ziyaret etti.

Sporcuları tek tek tebrik eden Kaymakam Köse, elde edilen başarıların yalnızca Ulukışla için değil, tüm gençler için ilham verici olduğunu vurguladı. Başarıda emeği geçen antrenörlere, ailelere ve sporculara teşekkür eden Kaymakam Köse, "Ulukışla’nın sportif alanda daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

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