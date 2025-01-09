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VAR’a yabancı geliyor

VAR’a yabancı geliyor

04:009/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig’in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "VAR üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.



#VAR Hakemi
#Spor
#Futbol

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