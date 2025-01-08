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Okan Buruk kaçan penaltıyı işaret etti: 'Büyük bir avantaj olacaktı'

Okan Buruk kaçan penaltıyı işaret etti: 'Büyük bir avantaj olacaktı'

23:188/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada alınan Başakşehir beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Son dakikada kaçan penaltıyı değerlendiren Buruk, "Son penaltıyla bitirsek, kazanarak bitirsek büyük bir avantaj olacaktı." dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:
'Kalemize gelme şansı vermedik'

"Son penaltıyla bitirsek, kazanarak bitirsek büyük bir avantaj olacaktı. Yediğimiz golden sonra Günay'ın iki net kurtarışı vardı. İkinci yarı değişikliklerle beraber daha çok üretmeye başladık. Mertens ve Yunus ile daha organize hücum ettik. 1-1'i bulduk, ikinci golü erken yedik. Devamında oyun olarak çok iyiydik. Kalemize gelme şansı vermedik. Üretkendik ama golü bulamadık. Günün sonunda 2-2 beraberlik."


'Sakatlıksız geçirdik. Benim için en önemlisi bu'

"Başakşehir, ideal 11'ine yakın çıktı. Oyun içinde güçlü ve planları olan bir takım. Mücadelelerinden ötürü kutlarım. Amacımız maçı kazanmak ve uzun süredir oynamayan oyuncular için önemli bir sınavdı. Oynadıkça açıldılar. Maçın başı biraz daha zordu. Sakatlıksız geçirdik. Benim için en önemlisi bu. Bu ay çok fazla maçımız var. Amacımız tekrar kazanarak devam etmek. "


'Eksiğimiz yok'

"Osimhen yarın tekrar antrenmanlara başlayacak. Bugün oynamayanlar için yarın güzel bir idman olacak. Eksiğimiz yok. Hafta sonu tam kadro çıkacağız."


'Gidip kazanmak istiyoruz'

"Başakşehir kaliteli oyunculara sahip, planları olan, tehlike yaratabilecek bir takım. Ligin en golcü oyuncusu onlarda. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Gidip kazanmak istiyoruz."


'Görüştüğümüz oyuncular var'

"Hangi mevkiye alacağız, çok yönlü oyuncu mu alacağız. Görüştüğümüz oyuncular var. Ayın 13'ü transfer başlıyor, bu maçı geçtikten sonra da biraz daha netleşecek. Oyuncuların da bir an önce bize katılmasını istiyoruz."


'Üç kupa için yarışmalıyız'

"Hedefimiz büyük, şampiyonluk ve Avrupa. Yine Türkiye Kupası önemli. Üç kupa için yarışmalıyız. Bunun için de çok iyi bir kadroya ihtiyacımız var."






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Başakşehir

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