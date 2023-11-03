Wilfried Zaha attığı golün sevincinde eleştirilere cevap verdi

Wilfried Zaha - Galatasaray
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı kırmızılılarda son haftaların eleştiri alan isimlerinden biri olan Zaha attığı golden sonra dikkat çekici bir sevinç yaşadı. Köşe bayrağına gelerek ellerini kulaklarına götüren oyuncu, eleştirilere cevap verdi.
Zaha, Galatasaray formasıyla toplamda 3 gole ulaştı. 30 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde maçında Manchester United'a da 1 gol atma başarısı göstermişti.