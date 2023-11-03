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Spor

Wilfried Zaha attığı golün sevincinde eleştirilere cevap verdi

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, sarı kırmızılı takımla ligdeki ikinci golünü attı. Kasımpaşa maçında takımını öne geçiren oyuncu son haftalardaki performansıyla eleştiri almaya başlamıştı. Fildişili oyuncu attığı şık golün ardından ellerini kulaklarına götürdü ve eleştirilere cevap verdi.

21:02 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Wilfried Zaha - Galatasaray

Wilfried Zaha - Galatasaray

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı kırmızılılarda son haftaların eleştiri alan isimlerinden biri olan Zaha attığı golden sonra dikkat çekici bir sevinç yaşadı. Köşe bayrağına gelerek ellerini kulaklarına götüren oyuncu, eleştirilere cevap verdi.

Zaha, Galatasaray formasıyla toplamda 3 gole ulaştı. 30 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde maçında Manchester United'a da 1 gol atma başarısı göstermişti.


#Galatasaray
#Zaha
#Süper Lig
1 saat önce
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