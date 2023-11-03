Wilfried Zaha attığı golün sevincinde eleştirilere cevap verdi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı kırmızılılarda son haftaların eleştiri alan isimlerinden biri olan Zaha attığı golden sonra dikkat çekici bir sevinç yaşadı. Köşe bayrağına gelerek ellerini kulaklarına götüren oyuncu, eleştirilere cevap verdi.