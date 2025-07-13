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Wimbledon 2025'te şampiyon Jannik Sinner

Wimbledon 2025'te şampiyon Jannik Sinner

21:3813/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
DHA
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Jannik Sinner
Jannik Sinner

Wimbledon tek erkekler finalinde bugün Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan Jannik Sinner şampiyonluğunu ilan etti.

Wimbledon tek erkekler finali bugün Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz mücadelesine sahne oldu.


Yarı finalde Jannik Sinner, Novak Djokovic'i; 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle maçtan 3-0 yenerek elemiş ve finale yükselmişti.

Tek erkekler yarı finalinin diğer maçında ise Carlos Alcaraz, ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i; 6-4, 5-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek finale gelmişti.


Oldukça çekişmeli başlayan ve 46 dakika süren ilk seti 6-4 kazanan Alcaraz 1-0 öne geçti.

Sinner başından sonuna kadar önde götürdüğü 2'nci seti 6-4 kazanarak maçın skorunu 1-1'e getirdi.


3'üncü seti de aynı skorla önde tamamlayan İtalyan tenisçi 2-1 öne geçmeyi başardı. Son seti de alan 23 yaşındaki İtalyan raket maçı 3-1 kazanarak kariyerindeki ilk Wimbledon'da şampiyonluğuna ulaştı.




#Wimbledon
#Jannik Sinner
#Carlos Alcaraz
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