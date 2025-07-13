Wimbledon 2025'te şampiyon Jannik Sinner

Wimbledon tek erkekler finali bugün Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz mücadelesine sahne oldu.

Yarı finalde Jannik Sinner, Novak Djokovic'i; 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle maçtan 3-0 yenerek elemiş ve finale yükselmişti.

Tek erkekler yarı finalinin diğer maçında ise Carlos Alcaraz, ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i; 6-4, 5-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek finale gelmişti.