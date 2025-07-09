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Wimbledon'da Ahmet Kaplan yarı finale yükseldi

Wimbledon'da Ahmet Kaplan yarı finale yükseldi

22:119/07/2025, Çarşamba
AA
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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tekerlekli sandalye quad kategorisinde milli para tenisçi Ahmet Kaplan, yarı finale yükseldi.

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tekerlekli sandalye quad kategorisinde yarı finale yükseldi.


Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Kaplan, Londra'da düzenlenen organizasyonun çeyrek finalinde İngiliz Andy Lapthorne ile karşılaştı.


Rakibini 6-2, 1-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Ahmet Kaplan, yarı finalde quad dünya 1 numarası Hollandalı Niels Vink ile karşılaşacak.




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