Wushu Kung Fu Baltık Açık Şampiyonası'nda 10 madalya kazandık

"2025 yılının Türkiye'de ve uluslararası şampiyonalarda wushu yılı olacağını belirtmiştik. Bu yıl içerisinde yapılan ilk önemli şampiyonada sporcularımız adeta madalyalara ambargo koydu. Buralara kolay gelinmedi, sporcularımızı, antrenörlerimizi canıgönülden kutluyoruz. İnanıyorum ki bu başarılar bu sene artarak devam edecek. Her birinin emeklerine yüreklerine sağlık. Bu şampiyonada madalya kazanan sporcularımızın başarılarını Filistin'de vefat eden genç sporcularımıza armağan ediyoruz. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve Spor Bakanlığı yöneticilerine teşekkür ediyorum."