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Wushu Kung Fu Baltık Açık Şampiyonası'nda 10 madalya kazandık

Wushu Kung Fu Baltık Açık Şampiyonası'nda 10 madalya kazandık

00:0724/03/2025, Pazartesi
G: 23/03/2025, Pazar
AA
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Madalya kazanan sporcularımız.
Madalya kazanan sporcularımız.

Litvanya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Baltık Açık Uluslararası Şampiyonası'nda milli sporcular, 10 madalya elde etti.

Milli sporcular, Litvanya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Baltık Açık Uluslararası Şampiyonası'nda 10 madalya elde etti.


Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun açıklamasına göre başkent Vilnius'taki organizasyonda milli sporcular, taolu, tuishou, qingda, sanda, shuaijiao, bingdao ve kongsao kategorilerinde mücadele etti.


Şampiyonada, Tuana Akça, Şevval Konukçu, Mustafa Kemal Meke, Seyit Süleyman Heryer, Mehmet Taha Çelik, Nazlı Karakuş, İhsan Gök ve Sudenaz Gülay altın; Umut Akbaba ile Azra Yıldız Yurtadur ise gümüş madalya kazandı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılının Türkiye'de ve uluslararası şampiyonalarda wushu yılı olacağını belirtmiştik. Bu yıl içerisinde yapılan ilk önemli şampiyonada sporcularımız adeta madalyalara ambargo koydu. Buralara kolay gelinmedi, sporcularımızı, antrenörlerimizi canıgönülden kutluyoruz. İnanıyorum ki bu başarılar bu sene artarak devam edecek. Her birinin emeklerine yüreklerine sağlık. Bu şampiyonada madalya kazanan sporcularımızın başarılarını Filistin'de vefat eden genç sporcularımıza armağan ediyoruz. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve Spor Bakanlığı yöneticilerine teşekkür ediyorum."




#Wushu Kung Fu Baltık Açık Uluslararası Şampiyonası
#Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu
#Abdurrahman Akyüz

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