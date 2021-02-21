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Yeni Malatyaspor'da bir dönem sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi İHA
Hamzaoğlu takımın başında çıktığı 29 maçta; 10 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı.
Hamzaoğlu takımın başında çıktığı 29 maçta; 10 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı.

Yeni Malatyaspor’da yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe getirilen 50 yaşındaki Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Bu kararda son dönemlerde alınan başarısız sonuçların ve son olarak dün Malatya temsilcisinin sahasında 2-0 öndeyken Konyaspor’a 3-2 kaybetmesinin de etkisi olduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabından da yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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