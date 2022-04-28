Sulu köfte tarifi: sulu köfte malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Hem pratik hem tadından şüphe duymayacağınız sulu köfte tarifini sizler için hazırladık. İşte, enfes sulu köfte tarifi, malzemeleri, püf noktası ve yapılışı.

SULU KÖFTE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Köfte için:

-350 gram orta yağlı kıyma

-1 adet yumurta

-3/4 yemek kaşığı ince bulgur

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı toz kırmızı biber

-1/2 adet rendelenmiş soğan

Pişirmek için:

-1 yemek kaşığı tereyağı

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

-1/2 adet limon

-1 yemek kaşığı biber salçası

-1 çay kaşığı karabiber

SULU KÖFTE TARİFİ YAPILIŞI

1. Derin bir kapta kıyma ve diğer köfte malzemeleri ile yoğurun.

Derin bir kapta kıyma ve diğer köfte malzemeleri ile yoğurun. 2. Kolayca şekil verebilmek için buzdolabında 10 dakika kadar bekletin.

Kolayca şekil verebilmek için buzdolabında 10 dakika kadar bekletin. 3. Köftelerinize top top şekil verin ve hafif unlayın.

Köftelerinize top top şekil verin ve hafif unlayın. 4. Bir tencerenin içerisine yağı alın, hafif kızdırın.

Bir tencerenin içerisine yağı alın, hafif kızdırın. 5. Salça ilave ederek güzelce kavurun. Ardından suyu azar azar ilave edin.

Salça ilave ederek güzelce kavurun. Ardından suyu azar azar ilave edin. 6. Limonu sıkın ve karabiberi de ilave edin. Kaynamaya bırakın.

Limonu sıkın ve karabiberi de ilave edin. Kaynamaya bırakın. 7. Şekil verdiğiniz köfteleri kaynamakta olan salçalı suyun içerisine atın ve köfteler yumuşayana kadar pişirin.

Şekil verdiğiniz köfteleri kaynamakta olan salçalı suyun içerisine atın ve köfteler yumuşayana kadar pişirin. 8. Ardından isteğe bağlı tuz ilave edin ve ocaktan alarak sıcak sıcak servis edin.

Ardından isteğe bağlı tuz ilave edin ve ocaktan alarak sıcak sıcak servis edin. **Afiyetler olsun.





SULU KÖFTE TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Sulu köfte hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 45 dakikadır.

SULU KÖFTENİN KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon için sulu köftenin kalori değeri 268/kcal'dir.

SULU KÖFTE TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Sulu köfte tarifini; salçalı sos yerine haşlama suyuna kattığınız yumurta sarısı ile çırpılmış bir adet limon suyu ilavesiyle de hazırlayabilirsiniz. Köfte harcına arzuya göre ince kıyılmış reyhan ya da maydanoz ekleyebilirsiniz. Dilerseniz patates ve havuç ilave ederek lezzetine lezzet katabilirsiniz.

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