Prof. Dr. Melih Tugay, sağlıklı bir sünnetin tıbbi yaralanmalarını azaltmak için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
1.“Uzman doktor veya sağlık profesyoneli:
Sünnet işlemi, deneyimli bir doktor veya sağlık profesyoneli tarafından gerçekleştirilmelidir. Uzmanlık ve deneyim, muhtemel komplikasyonları azaltmada önemlidir.
Sünnet işlemi hastane içinde ve ameliyathane şartlarında yapılmalıdır.
Sünnet işlemi sırasında ağrıyı azaltmak için genel ve/veya lokal anestezi kullanılabilir. Bu, şekilde işlem sırasında yaşadığı ağrı ve korku ortadan kalkar.
Sünnet işlemi sırasında kullanılan kesim yöntemi, tıbbi yaralanma riskini etkileyebilir. Cerrahi modern teknikler, geleneksel yöntemlere göre daha az travmaya neden olabilir.
5.Kanamayı kontrol altına alma:
İşlem sırasında meydana gelen kanama, tıbbi bir risk olabilir. Uzman doktor, kanamayı etkili bir şekilde kontrol altına alabilmeli ve gerektiğinde dikiş atabilmelidir.
6.İyileşme dönemi izlemi:
İşlem sonrası iyileşme dönemi boyunca düzenli bir takip yapılmalıdır. İyileşme sürecinde herhangi bir enfeksiyon veya komplikasyon erken teşhis edilip tedavi edilmelidir.
7.İşlem öncesi değerlendirme
: Çocuğun veya yetişkinin genel sağlık durumu ve alerjiler gibi tıbbi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, işlem sırasında muhtemel riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.
Ebeveynler veya yetişkin kişi, sünnet işleminin potansiyel riskleri hakkında bilgilendirilmelidir. İzin süreci doğru şekilde yönetilmelidir.
Sağlık profesyoneli veya doktor, ebeveynler veya yetişkinle iyi bir iletişim kurmalı, işlem ve iyileşme süreci hakkında net ve anlaşılır bilgi sağlamalıdır.
İşlem sırasında çocuğun veya yetişkinin konforu ve psikolojik ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. İyi bir psikolojik destek ve anlayış, işlem sırasında stresi azaltabilir.”
“Tıbbi yaralanmaları azaltmak için profesyonel bir sağlık ekibinin rehberliği ve gözetimi altında sünnet işlemi yapılması önemlidir” diyen Prof. Dr. Melih Tugay, “Potansiyel riskleri en aza indirmek ve sağlıklı bir iyileşme süreci sağlamak için tıbbi tavsiyelere ve prosedürlere uyulmalıdır” dedi.