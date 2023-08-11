Prof. Dr. Melih Tugay, sağlıklı bir sünnetin tıbbi yaralanmalarını azaltmak için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

1.“Uzman doktor veya sağlık profesyoneli:

Sünnet işlemi, deneyimli bir doktor veya sağlık profesyoneli tarafından gerçekleştirilmelidir. Uzmanlık ve deneyim, muhtemel komplikasyonları azaltmada önemlidir.

2.Steril şartlar:

Sünnet işlemi hastane içinde ve ameliyathane şartlarında yapılmalıdır.

3.Yerel anestezi:

Sünnet işlemi sırasında ağrıyı azaltmak için genel ve/veya lokal anestezi kullanılabilir. Bu, şekilde işlem sırasında yaşadığı ağrı ve korku ortadan kalkar.

4.Uygun kesim yöntemi:

Sünnet işlemi sırasında kullanılan kesim yöntemi, tıbbi yaralanma riskini etkileyebilir. Cerrahi modern teknikler, geleneksel yöntemlere göre daha az travmaya neden olabilir.

5.Kanamayı kontrol altına alma:

İşlem sırasında meydana gelen kanama, tıbbi bir risk olabilir. Uzman doktor, kanamayı etkili bir şekilde kontrol altına alabilmeli ve gerektiğinde dikiş atabilmelidir.

6.İyileşme dönemi izlemi:

İşlem sonrası iyileşme dönemi boyunca düzenli bir takip yapılmalıdır. İyileşme sürecinde herhangi bir enfeksiyon veya komplikasyon erken teşhis edilip tedavi edilmelidir.

7.İşlem öncesi değerlendirme

: Çocuğun veya yetişkinin genel sağlık durumu ve alerjiler gibi tıbbi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, işlem sırasında muhtemel riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.

8.Bilgilendirme ve İzin:

Ebeveynler veya yetişkin kişi, sünnet işleminin potansiyel riskleri hakkında bilgilendirilmelidir. İzin süreci doğru şekilde yönetilmelidir.

9.İyi bir iletişim:

Sağlık profesyoneli veya doktor, ebeveynler veya yetişkinle iyi bir iletişim kurmalı, işlem ve iyileşme süreci hakkında net ve anlaşılır bilgi sağlamalıdır.

10.İhtimam ve dikkat: