Süper Lig'de 15. hafta programı: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maç tarihleri ve saatleri...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma ile başladı. Ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadeleleri merakla beklenirken maç tarihleri de sorgulanıyor.

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

SPOR Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

REKLAM

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)















