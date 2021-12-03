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Süper Lig'de 15. hafta programı: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maç tarihleri ve saatleri

Süper Lig'de 15. hafta mücadeleleri heyecanla bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş ile başladı. Süper Lig 15. hafta maç programı merak ediliyor. İşte

Süper Lig'de 15. hafta programı: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maç tarihleri ve saatleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde 15. hafta programı: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maç tarihleri ve saatleri
SÜPER LİG

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma ile başladı. Ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadeleleri merakla beklenirken maç tarihleri de sorgulanıyor.

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI
SPOR
Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
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