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Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim?

Süper Lig gol krallığı 7. haftanın bitmesiyle birlikte araştırılan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig’de 7. hafta maçları bugün oynanacak Kayserispor - Başakşehir maçı sonrasında tamamlanacak. Fenerbahçe dün akşam evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti ve 5-0’lık farklı skorla kazandı. Beşiktaş ise Konyaspor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Vincent Aboubakar, Edin Dzeko, Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Aytaç Kara ligin 7. haftasını boş geçmedi ve takımlarının galibiyetinde büyük rol oynadılar. Peki, Trendyol Süper Lig gol kralı kim? İşte 2 Ekim Pazartesi Süper Lig gol krallığı listesi.

10:06 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim?

Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim?

Trendyol Süper Lig 7. haftasında dört büyükler Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor haftayı kayıpsız tamamlandı. Trabzonspor’da Onuachu, Fenerbahçe’de Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko, Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar 7. haftayı boş geçmedi. Oynanan maçların ardından birçok futbol sever ‘Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim, birinci sırada kim var?’ sorusunu yöneltmeye başladı. 2 Ekim Pazartesi Süper Lig gol krallığı tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE GOL KRALI KİM?

Trendyol Süper Lig 7. hafta gol krallığı listesi;

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Trend yol Süper Lig
#gol krallığı
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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