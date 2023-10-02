Trendyol Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. 55. dakikada Oğulcan Ülgün'ün gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Konyaspor evinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Goller dakika 45+1' Uğurcan Yazgılı (k.k.) ve 63' Vincent Aboubakar'dan geldi. Beşiktaş bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederek 13 puanla 4. sırada yer aldı. Konyaspor ise 2. mağlubiyetini alarak 9 puanla 11. sırada yer aldı. Beşiktaş - Konyaspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.