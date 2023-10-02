Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim?
Trendyol Süper Lig 7. haftasında dört büyükler Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor haftayı kayıpsız tamamlandı. Trabzonspor’da Onuachu, Fenerbahçe’de Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko, Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar 7. haftayı boş geçmedi. Oynanan maçların ardından birçok futbol sever ‘Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim, birinci sırada kim var?’ sorusunu yöneltmeye başladı. 2 Ekim Pazartesi Süper Lig gol krallığı tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRENDYOL SÜPER LİG’DE GOL KRALI KİM?
Trendyol Süper Lig 7. hafta gol krallığı listesi;