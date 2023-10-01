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Beşiktaş 10 kişi kalan Konyaspor karşısında deplasmanda 2-0 kazandı | ÖZET

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. 55. dakikada Oğulcan Ülgün'ün gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Konyaspor evinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Goller dakika 45+1' Uğurcan Yazgılı (k.k.) ve 63' Vincent Aboubakar'dan geldi. Beşiktaş bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederek 13 puanla 4. sırada yer aldı. Konyaspor ise 2. mağlubiyetini alarak 9 puanla 11. sırada yer aldı. Beşiktaş - Konyaspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

20:51 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Konyaspor - Beşiktaş Maç Özeti

Konyaspor - Beşiktaş Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Maç Beşiktaş'ın 2*0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Konyaspor 55. dakikada Oğulcan Ülgün'ün kırmızı kart görmesi sonucu maça 10 kişi devam etti. Beşiktaş'ın galibiyet golleri Uğurcan Yazgılı (kendi kalesine) ve Vincet Aboubakar'dan geldi. Beşiktaş - Konyaspor maç özeti ve Trendyol Süper Lig 7. hafta maçları toplu sonuçları haberimizde.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Konyaspor - Beşiktaş maç özetini izlemek için

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI TOPLU SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.

2. dakikada Ahmet Oğuz'un kafayla indirdiği topa hamle yapan Oliveira'nın dokunuşunda Ersin Destanoğlu topu iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada Moreno'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu uzaklaştırdı.

31. dakikada Hadziahmetovic'in ortasında Zaynutdinov'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+1. dakikada konuk ekip öne geçti. Rashica'nın sol kanattan ortasında kale önünde Uğurcan Yazğılı'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Beşiktaş’ın atağa çıktığı esnada Oğulcan, Aboubakar’a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Karara sinirlenen Oğulcan topa sert bir şekilde vurarak oyun alanı dışına gönderdi. Hakem Arda Kardeşler’in 2. sarı kartın ardından kırmızı kartını göstermesiyle Oğulcan oyun dışı kaldı.63. dakikada Ghezzal’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar rakibini çalımlayıp uzak köşeye şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

67. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Prip’in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışarı gitti.

73. dakikada Hadziahmetovic’in ara pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Aboubakar’ın şutunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

84. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Chamberlain’in şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

90. dakikada Yunus’un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde Nzonzi kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ersin’de kaldı.

Adana Demirspor Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti | ÖZET
Adana Demirspor Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti | ÖZET

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 4-2'lık skorla kazandı. Goller dakika 8' Younes Belhanda, 17' M'baye Niang, 59' Emre Akbaba, 75' Yusuf Erdoğan, 79' Vincent Aboubakar ve 89' Milot Rashica'dan geldi. Maçın 46. dakikasında başına darbe alan Younes Belhanda hastaneye kaldırıldı. Adana Demirspor bu sonuçla birlikte ligde 3. galibiyetini alarak 11 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 2. mağlubiyetini alarak 10 puanla 6. sırada yer aldı. Adana Demirspor - Beşiktaş maç özetini izlemek ve Trenyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.


#Beşiktaş
#Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
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Beşiktaş 10 kişi kalan Konyaspor karşısında deplasmanda 2-0 kazandı | ÖZET