Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 4-2'lık skorla kazandı. Goller dakika 8' Younes Belhanda, 17' M'baye Niang, 59' Emre Akbaba, 75' Yusuf Erdoğan, 79' Vincent Aboubakar ve 89' Milot Rashica'dan geldi. Maçın 46. dakikasında başına darbe alan Younes Belhanda hastaneye kaldırıldı. Adana Demirspor bu sonuçla birlikte ligde 3. galibiyetini alarak 11 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 2. mağlubiyetini alarak 10 puanla 6. sırada yer aldı. Adana Demirspor - Beşiktaş maç özetini izlemek ve Trenyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.