Konyaspor - Beşiktaş Maç Özeti
Trendyol Süper Lig 7. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Maç Beşiktaş'ın 2*0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Konyaspor 55. dakikada Oğulcan Ülgün'ün kırmızı kart görmesi sonucu maça 10 kişi devam etti. Beşiktaş'ın galibiyet golleri Uğurcan Yazgılı (kendi kalesine) ve Vincet Aboubakar'dan geldi. Beşiktaş - Konyaspor maç özeti ve Trendyol Süper Lig 7. hafta maçları toplu sonuçları haberimizde.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI TOPLU SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇTAN DAKİKALAR
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.
2. dakikada Ahmet Oğuz'un kafayla indirdiği topa hamle yapan Oliveira'nın dokunuşunda Ersin Destanoğlu topu iki hamlede kontrol etti.
18. dakikada Moreno'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu uzaklaştırdı.
31. dakikada Hadziahmetovic'in ortasında Zaynutdinov'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+1. dakikada konuk ekip öne geçti. Rashica'nın sol kanattan ortasında kale önünde Uğurcan Yazğılı'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
55. dakikada Beşiktaş’ın atağa çıktığı esnada Oğulcan, Aboubakar’a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Karara sinirlenen Oğulcan topa sert bir şekilde vurarak oyun alanı dışına gönderdi. Hakem Arda Kardeşler’in 2. sarı kartın ardından kırmızı kartını göstermesiyle Oğulcan oyun dışı kaldı.63. dakikada Ghezzal’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar rakibini çalımlayıp uzak köşeye şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
67. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Prip’in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışarı gitti.
73. dakikada Hadziahmetovic’in ara pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Aboubakar’ın şutunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
84. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Chamberlain’in şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
90. dakikada Yunus’un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde Nzonzi kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ersin’de kaldı.