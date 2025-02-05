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Esad devrildi ekonomi canlandı: Suriye lirası dolar karşısında değer kazandı

Esad devrildi ekonomi canlandı: Suriye lirası dolar karşısında değer kazandı

16:015/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suriye lirası kaç dolar?
Suriye lirası kaç dolar?

Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından, Suriye Lirası (SYP) doları karşısında önemli ölçüde değer kazandı. Peki 1 dolar kaç Suriye lirası ediyor? İşte detaylar.

Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından ekonomide de rahat nefes alınmaya başladı. Döviz alım satımındaki yasağın kalkmasının ardından Dolar ve Türk lirasının kullanımının arttığı başkent Şam'da sarraflar sokaklarda para bozuyor. 2011 yılında başlayan iç savaşın sona ermesiyle ülkesine dönen Suriyeliler Türkiye'den ve diğer ülkelerden getirdikleri dövizleri bozduruyor.

1 dolar kaç Suriye lirasına denk?

Suriyeli sokak sarrafı Ahmed Muhammed yaptığı açıklamada, "Rejim ilk çöktüğünde 1 dolar, 16 bin Suriye lirasına denk geliyordu. Sonra 13 bin Suriye lirasına denk geldi. Şu anda ise 1 doları 7 bin 500 Suriye parası olarak bozuyoruz. 2004'te Esad rejimi tarafından hapishaneye atıldım ve çok para harcayarak kendimi kurtardım şu anda da sokakta sarraflık yapıyorum" şeklinde konuştu.

Rejimin devrilmesiyle birlikte ülkedeki yabancı para yasağının kalktığını ifade eden sarraf Ahmed el Ahmed ise, "Daha önce 100 dolarla yakalanan bir vatandaş olursa hemen tutuklanıyordu ama rejimin çökmesiyle böyle bir şey kalmadı" dedi.

#Suriye lirası
#dolar
#Suriye parası

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