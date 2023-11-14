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KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

KYK burs sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından E - devlet burs/kredi taahhütnamesi onay işlemleri gündemdeki yerini aldı. Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden mutlaka onaylaması gereken taahhütname hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

13:00 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
KYK

KYK

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,
(Kredi Yurtlar Kurumu) yurtlarında barınma hakkı elde eden üniversite öğrencilerinin kayıt işlemini tamamlaması için taahhütname onayını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, burs taahhütname onayı nedir?

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır.
veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir.

BURS TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK

sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.

TAAHHÜTNAME NEDİR?

Taahhütname bir kişinin, bir işin yapılmasını üstlendiğini gösteren belgeye denir. Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge.



#KYK
#Taahhütname
#kyk taahhütname onayı
#e devlet
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