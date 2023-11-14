KYK
KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?
Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)
BURS TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK
Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.
TAAHHÜTNAME NEDİR?
Taahhütname bir kişinin, bir işin yapılmasını üstlendiğini gösteren belgeye denir. Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge.