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Takdir teşekkür hesaplama! Kimler takdir ve teşekkür alabilir?

Karneler yarın E-okul üzerinden erişime açılıyor. e-karnelerin erişime açılacak olmasıyla takdir ve teşekkür hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağı merak konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan E-okul, takdir teşekkür hesaplama işlemlerini sorgulama imkanı sunuyor. Öğrencilerin puan değerleri ve dereceleri e-okul üzerinden görülebilir. İşte takdir teşekkür hesaplama işlemleri.

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Takdir teşekkür hesaplama! Kimler takdir ve teşekkür alabilir?
Okulların kapanmasının yaklaşmasıyla takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde.​

Okulların kapanmasının yaklaşmasıyla takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde. Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı ve yazılı sonuçları sistem üzerindeki yerini aldı. Şimdi ise en çok araştırılan konulardan biri takdir- teşekkür hesaplama işlemi. Tüm sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte yılsonu başarı puanı netleşen öğrenciler, karnelerine ek olarak bir belge alıp alamayacaklarını öğrenmek için takdir- teşekkür hesaplamaları yapıyor. Peki, bu işlem nasıl yapılıyor? Hangi not aralıklarında takdir veya teşekkür belgesi alınabiliyor? Tüm merak edilenleri derledik.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesialanları üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyor.

YILSONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır.

Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

Puan değerleri ve dereceleri:

Puan Derece

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 İyi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geçer

0-49,99 Geçmez

E- OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemleriyle hangi belgeyi alabileceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı ve yazılı sonuçları sistem üzerindeki yerini aldı. Öğrenciler yapılan sınavların sonuçlarını sistem üzerinden görebilecekler. Tahmini puan hesaplama robotları üzerinden ise karne notlarınızı girebilir ve hangi belgeyi alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

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Yarın erişime açılacak. Okullarda karne etkinliği yapılmayacak.

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