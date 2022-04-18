Tarhana çorbası tarifi: pişirme süresi ve yapılışı

Çorba denilince akla ilk gelen çorba; tarhana çorbası... İftar sofralarınızın lezzetini artıracak bir tarhana çorbası tarifini sizler için hazırladık.

TARHANA ÇORBASI;

HAZIRLANMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

ZORLUK SEVİYESİ: KOLAY

KALORİ: 282,5 k.kal

TARHANA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 yemek kaşığı ev tarhanası 1 yemek kaşığı nane 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı salça 6 su bardağı su Kırmızı pul biber Karabiber Tuz

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

- Tenceremizin içerisine sıvı yağ, nane, salça, baharatlar ve tarhanayı ekleyip biraz karıştırarak kavuruyoruz. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz.( Veya tarhanayı suyu ekledikten sonra ekleyip çırpıcı ile karıştırabilirsiniz. böylelikle topaklanma ihtimali azalır.)

- Suyu yavaş yavaş ilave ediyoruz ve devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Topaklanmaması için tel çırpıcı ile karıştırabilirsiniz. (kaynayana kadar karıştırarak pişirelim.)

- Kaynadıktan sonra 5 dk daha bekleyip ocaktan alıyoruz, çorbamızı…

**Afiyet olsun.

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