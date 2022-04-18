Tarhana çorbası tarifi: pişirme süresi ve yapılışı

Çorba denilince akla ilk gelen çorba; tarhana çorbası... İftar sofralarınızın lezzetini artıracak bir tarhana çorbası tarifini sizler için hazırladık.
TARHANA ÇORBASI;
HAZIRLANMA SÜRESİ: 20 DAKİKA
PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA
ZORLUK SEVİYESİ: KOLAY
KALORİ: 282,5 k.kal
TARHANA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- 3 yemek kaşığı ev tarhanası
- 1 yemek kaşığı nane
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı salça
- 6 su bardağı su
- Kırmızı pul biber
- Karabiber
- Tuz
TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?
- Tenceremizin içerisine sıvı yağ, nane, salça, baharatlar ve tarhanayı ekleyip biraz karıştırarak kavuruyoruz. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz.( Veya tarhanayı suyu ekledikten sonra ekleyip çırpıcı ile karıştırabilirsiniz. böylelikle topaklanma ihtimali azalır.)
- Suyu yavaş yavaş ilave ediyoruz ve devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Topaklanmaması için tel çırpıcı ile karıştırabilirsiniz. (kaynayana kadar karıştırarak pişirelim.)
- Kaynadıktan sonra 5 dk daha bekleyip ocaktan alıyoruz, çorbamızı…
**Afiyet olsun.