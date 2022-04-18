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Tarhana çorbası tarifi: pişirme süresi ve yapılışı

Lezzeti ve faydaları yanında hastalara şifa olan 'tarhana' çorbası, Türk mutfağının yöresel çorbaları arasında bulunuyor. Peki, tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte, Tarhana çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve kalorisi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tarhana çorbası tarifi: tarhana çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Tarhana çorbası tarifi

Çorba denilince akla ilk gelen çorba; tarhana çorbası... İftar sofralarınızın lezzetini artıracak bir tarhana çorbası tarifini sizler için hazırladık.

TARHANA ÇORBASI;

HAZIRLANMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

ZORLUK SEVİYESİ: KOLAY

KALORİ: 282,5 k.kal

TARHANA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  1. 3 yemek kaşığı ev tarhanası
  2. 1 yemek kaşığı nane
  3. 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  4. 1 yemek kaşığı salça
  5. 6 su bardağı su
  6. Kırmızı pul biber
  7. Karabiber
  8. Tuz

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

- Tenceremizin içerisine sıvı yağ, nane, salça, baharatlar ve tarhanayı ekleyip biraz karıştırarak kavuruyoruz. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz.( Veya tarhanayı suyu ekledikten sonra ekleyip çırpıcı ile karıştırabilirsiniz. böylelikle topaklanma ihtimali azalır.)

- Suyu yavaş yavaş ilave ediyoruz ve devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Topaklanmaması için tel çırpıcı ile karıştırabilirsiniz. (kaynayana kadar karıştırarak pişirelim.)

- Kaynadıktan sonra 5 dk daha bekleyip ocaktan alıyoruz, çorbamızı…

**Afiyet olsun.

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