Dünyanın sıcak saatleri: Twitter'da bilgi kirliliğine dönüştü

2 Temmuz 2019 akşam saatlerinde dünya siyasetinin en önemli noktalarında başlayan 'olağandışı' hareketler, birçok farklı haber platformunu ve özellikle de sosyal medyayı harekete geçirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 'acil koduyla' Beyaz Saray'a çağrılması, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tüm randevularını iptal etmesi ve Avrupa Komisyonu Güvenlik Konseyi'nin de Brüksel'de toplantıya çağrılması gibi üst üste gerçekleşen 'dikkat çekici' olaylar, ajanslar kadar sosyal medya hesaplarını da bir anda tek bir konuda analiz ve yorumlara teşne kıldı. Bu konudaki temel problem ise yorum ve analizlere eklenen yalan haberlerdi.

Türkiye'de 2 Temmuz akşamı, yalnızca birkaç saat içerisinde yaklaşık 500 binlik 'Donald Trump eksenli' Google araması yapılması, Türkiye'de doğrulanmamış haberlere dair bakış açısını ortaya koydu.

HABERİN DEVAMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN