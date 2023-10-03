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Teknoloji

2023 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü, maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li fizikçi Pierre Agostini, Macar fizikçi Ferenc Krausz ve Fransız fizikçi Anne L'Huillier kazandı.

13:30 . 3/10/2023 Salı
AA
ABD'li fizikçi Pierre Agostini - Fransız fizikçi Anne L'Huillier - Macar fizikçi Ferenc Krausz

ABD'li fizikçi Pierre Agostini - Fransız fizikçi Anne L'Huillier - Macar fizikçi Ferenc Krausz

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Fizik Ödülü, "maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için zamanın en küçük birimi yani saniyenin bir kentilyonda biri olan attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" keşfeden Agostini, Krausz ve L'Huillier'e verildi.

Basın toplantısında Agostini, Krausz ve L'Huillier'in, elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği süreçleri ölçmek için kullanılabilecek kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu keşfettikleri belirtildi.


Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Google eleştirisi: Hangi motivasyonla Nobel’e uzanan bir yolculuğa çıktığımı yazmaz
Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Google eleştirisi: Hangi motivasyonla Nobel’e uzanan bir yolculuğa çıktığımı yazmaz

Nobel Ödülü alan ilk Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "İsmimi Google'a yazdığınızda Nobel ödülü alan ilk Türk bilim insanı olduğumu okuyacaksınız. Biraz daha merak edip okumaya devam ederseniz bilimsel çalışmalarımı ve kariyerimi göreceksiniz. Ama Google'ın yazmadığı şeyler de var. Google, Mardin'in Savur ilçesindeki bir çocukken hangi motivasyonlarla Nobel'e uzanan bir yolculuğa çıktığımı yazmaz. Çünkü o motivasyon genlerimizde, tarihi mirasımızda, kültürel kodlarımızda var. Eğer bizi bugüne getiren düne dönebilirsek, yarınınızı da öngörebilir ve geleceğe yönelik projeksiyonlarımızı daha sağlam yapabiliriz” dedi.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Bizler ilk emri oku olan bir dinin ahlakı ile sarmalanan insanlarız
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Bizler ilk emri oku olan bir dinin ahlakı ile sarmalanan insanlarız

Batman Üniversitesi tarafından 'kırsal ve bölgesel kalkınmada üniversitenin rolü' temalı öğrenci buluşması gerçekleştirildi. Merkez kampüs konferans salonundaki programa Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Gaziantep İslami Bilim ve Teknolojiler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeyhmus Demir, il protokolü ile öğrenciler katıldı. Programa Nobel ödüllü fizikçi Aziz Sancar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, online olarak katılarak konuşma yaptı. Programa katılan öğrencilere, Aziz Sancar'ın hayatını anlatan kitap hediye edildi. Programda konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, arama motorlarında kendisi hakkında birçok bilginin olduğunu, ancak hangi motivasyonla Nobel'e uzandığı bilgisinin olmadığını belirterek, ''İsmimi Google'a yazdığınızda Nobel ödülü alan ilk Türk bilim insanı olduğumu okuyacaksınız. Biraz daha merak edip okumaya devam ederseniz bilimsel çalışmalarımı ve kariyerimi göreceksiniz. Ama Google'ın yazmadığı şeyler de var. Ben müsaadenizle sizlere onları anlatmak istiyorum. Google, Mardin'in Savur ilçesindeki bir çocukken hangi motivasyonlarla Nobel'e uzanan bir yolculuğa çıktığımı yazmaz. Çünkü o motivasyon genlerimizde, tarihi mirasımızda, kültürel kodlarımızda var. Eğer bizi bugüne getiren düne dönebilirsek, yarınınızı da öngörebilir ve geleceğe yönelik projeksiyonlarımızı daha sağlam yapabiliriz. Bizler 'benim manevi mirasım ilim ve akıldır' diyen büyük kahraman Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkenin çocuklarıyız. Bizler zamanın en büyük Ar-Ge'cisi, mucidi Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Bizler ilk emri ''oku'' olan bir dinin ahlakı ile sarmalanan insanlarız. 'İlim Çin'de bile olsa gidip alın' diyen bir geleneğin temsilcisiyiz. Soluduğumuz iklim, İbni Sina'ların, Ali Kuşçu'ların, Ömer Hayyam'ların iklimidir. Eğer bu iklimi solumayı bilirseniz sizlere neyin miras bırakıldığını anlarsınız. Sizi bugüne getiren dünün sorumluluğunu hissedersiniz. Geriye sadece başarılar için yola çıkmak kalacaktır'' dedi.



#2023 Nobel Fizik Ödülü
#Nobel Ödülü
#İsveç
37 dakika önce
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