Teknolojinin baş döndüren hızı: 6G

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin organizasyonu ile geçen yıl ilki yapılan “6G Çalıştayı”nın ikincisi düzenlendi.

Kavacık Güney Kampüs Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışına Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Cemal Sami Tüfekçi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2. Başkanı Figen Kılıç, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. Metin Balcı, ASELSAN Haberleşme Teknolojileri Grup Başkanı Ertuğrul Kolağasıoğlu, ERICSSON, TURKCELL, HAVELSAN gibi firmalardan üst düzey yöneticiler ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Cemal Sami Tüfekçi

3 oturum ve 2 panel şeklinde gerçekleştirilen çalıştayda ULAK Haberleşme A.Ş. tarafından geliştirilen 4.5G yerli baz istasyonunun gösterimi de yapıldı.

4.5G yerli baz istasyonu

Küreselleşmeye büyük etkisi olan haberleşme teknolojilerinin masaya yatırıldığı ve tüm gün sürecek olan çalıştay, Medipol, ASELSAN, ULAK Haberleşme, Rohde & Schwarz ve ENOVAS’un ortaklığında düzenlendi.

“6G’NİN AR-GE VE ÜRETİM AŞAMASINDA YER ALMALIYIZ”

Çalıştayın açış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, amaçlarının 6G konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan

Arslan şöyle devam etti: “3G ve 4G insanların bilgiye ve haberleşmeye daha hızlı ulaştığı bir dünya sundu. Bundan sonrası ise nesnelerin haberleşmesi olacak. 5G ve 6G aklınıza gelebilecek her şeyin birbirleriyle haberleşmesini sağlayacak. Bu uygulamalar tam anlamıyla hayata geçtiğinde Türkiye’deki bir doktor ABD’deki bir hastayı fiziksel olarak yanında olmadan ameliyat edebilecek. 4G ile denemeleri yapılan ama tam anlamıyla başarılı olmayan sürücüsüz otomobiller trafikte karşımıza çıkacak. Bir hastanın tedavisi için bin farklı cihaz birbirleri ile haberleşecek. Ülke olarak 5G’de kaçırdığımız fırsatı 6G’de yakalamalıyız. Bu çalıştayın amacı da 6G farkındalığı oluşturmak, paydaşları bir araya getirmek, patent ve teknoloji üretimi konusunda iş birliğini kurmak. 6G’nin Ar-Ge ve üretim aşamasında yer almalıyız. Öteki türlü yine sadece ürün satın alan bir ülke konumunda kalabiliriz.”

“5G’NİN ELİ KULAĞINDA”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2. Başkanı Figen Kılıç da ‘artık eli kulağında’ dediği 5G’nin tüm sektörlerin işleyişini değiştireceğini, 6G’nin ise altyapısının hazırlandığını söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2. Başkanı Figen Kılıç

Çalıştayın ülke vizyonuyla örtüştüğünü kaydeden Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük icraat programında da “Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmalarının Başlatılması” projesinin yer aldığını söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olmak, yıllık 500 milyar dolar ihracat yapmak, imalata dayalı ihracat içinde yüksek teknolojili ürünlerinin payının yüzde 15 olması ve en iyi 100 üniversite arasına Türkiye’den 3 üniversitenin yer alması gibi stratejik hedeflerini sıraladı.

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal

Mandal bunun için araştırma, yenilik, teknoloji geliştirme ve nitelikli insan kaynağının önemini vurguladı. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de 6G’nin ülke ekonomisine sağlayacağı katkılardan bahsetti.

Milli projeler ULAK, MİLAT ve ÇINAR’a dikkat çeken Tüfekçi, 5G için ilk somut adım olan ÇINAR projesinin uçtan uca güvenilir geniş bantlı iletişim kanalı sağlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

‘5G VE ÖTESİ LABORATUVARI’ 2015'TE AÇILDI

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, ülkemizde alanında bir ilk olan ‘5G ve Ötesi Laboratuvarı’nı 2015 yılında kurdu.

Yeni nesil iletişim sistemlerinin temellerinin atıldığı laboratuvarda 5G ve sonraki nesil iletişimde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelebilmemiz amaçlanıyor. ‘5G ve Ötesi Laboratuvarı’nda daha önce ABD, Kanada, Japonya ve Almanya’da çalışan ve alanında deneyimli Türk bilim insanları görev yapıyor.