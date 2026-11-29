Xinhua'nın haberine göre, yer gözlem uyduları Congkı 12 ve Congkı 13 ile Uzay Tabanlı
Bulut Bilişim Doğrulama Uyduları01 ve 02, Long March 6C roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların Güneş Eş Zamanlı Yörünge'deki belirlenen konumlarına ulaştığı fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 683. taşıma görevi oldu.
Çin Bilimler Akademisine (CAS) bağlı Pekin Congkı
Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketitarafından geliştirilen Congkı (AIRSAT) uyduları, sentetik açıklık radarı (SAR) donanımlı yer gözlem uyduları ağının parçalarını oluşturacak.
Uzay tabanlı bulut bilişim doğrulama uyduları ise uzayda veri işleme ve
bulut bilişimhizmetlerinin sağlanmasına yönelik teknolojilerin test edilmesinde kullanılacak.
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