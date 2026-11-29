Pakistan uzay yolculuğuna hazırlanıyor

Pakistan, uzay araştırmalarında yeni bir döneme giriyor. Çin ile yürütülen iş birliği kapsamında ilk kez bir Pakistanlı astronot uzaya gönderilecek. Çin'in Şıncou-24 (Shenzhou-24) misyonuna katılacak astronot, Tiangong Uzay İstasyonu'na çıkan ilk yabancı ülke vatandaşı olacak. Görev için Çin'de eğitim alan Muhammed Zişan Ali ve Hurram Davud arasından bir kişi seçilecek.