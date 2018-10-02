Teknoloji AB internet devlerini sorumlu tutacak
İNTERNET

AB internet devlerini sorumlu tutacak

İnternet dünyasını tekeline almaya çalışan Google, Facebook ve Twitter AB’nin yeni eylem planıyla zorlu bir sürece girebilir. Şimdiye kadar, çevrimiçi sosyal medya platformları yeni yasayla, yayınlanmış olan içeriklerden yasal olarak sorumlu olacak.

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Avrupa Birliği, yeni internet düzenlemeleri yaparak kişisel verilerin korunmasını sağlamaya çalışıyor.
Avrupa Birliği, yeni internet düzenlemeleri yaparak kişisel verilerin korunmasını sağlamaya çalışıyor.

Google, Twitter ve Facebook, sosyal platformlarda radikal görüşlerin yayılmasını engellemeye çalıştığını iddia etse de, Avrupa Birliği şu anki durumdan memnun değil.

AB, bu amaçla, büyük ve küçük işletmeler de dahil olmak üzere tüm teknoloji şirketlerini terör propagandasını tespit etmeye ve 24 saat içerisinde sitelerinden kaldırmaya zorlayan yeni bir yasayı çıkarmaya hazırlanıyor.

Yasağa uymayanları ise ağır para cezaları ve hatta muhtemel erişim yasakları bekliyor.

Daha güçlü bir eylem planı gerekiyor

Financial Times'a göre, AB, şu ana dek yeterli ilerleme kaydedilemediğini ve vatandaşların daha iyi korunmaları için daha güçlü bir eylem planı gerektiğini düşünüyor.

  • Avrupa Komisyonu'nda Güvenlik Birliği'nden sorumlu Avrupa Komiseri Julian King, Times'a verdiği demeçte, "Bu kadar karanlık ve yıkıcı bir olay karşısında kayıtsız kalamayız" dedi.

Şimdiye kadar, çevrimiçi sosyal platformlara sahip şirketler, yayınlanmış olan içeriklerden yasal olarak sorumlu değildi. Ancak yeni yasa geçerse, bu değişecek.

Yeni ve sert yaklaşımın yürürlüğe girmesinden önce, Avrupa Parlamentosu'nun teklifi onaylaması ve üye ülkelerin çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekecek.

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