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Teknoloji Ağrıda öğrenciler robot kuş tasarladı İlk kez TEKNOFESTte sergileyecekler
BİLİM

Ağrı'da öğrenciler robot kuş tasarladı: İlk kez TEKNOFEST'te sergileyecekler

Teknoloji ve bilime gönül vermiş birçok üniversiteli için TEKNOFEST bir anlamda sahne işlevi de görüyor. Ağrı'da üniversite öğrencileri kendi imkanları ile robot kuş geliştirirken bunu da TEKNOFEST'te ilk kez tanıtacaklar. Projeye katılan öğrencilerden Habib Demirbaş, "Robot kuş kamufle olayına bir çözüm getiriyor. Havacılık ve tarım arazileri çevresindeki kuşları uzaklaştırabiliyor. Bunu başka bir hava aracı yapamaz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Robot kuş tasarladı.
Robot kuş tasarladı.

Bu yıl TEKNOFEST'e rekor katılım olurken birçok genç de yaptıkları yenilikler ile dikkat çekiyor.

  • Ağrı'da iki üniversite öğrencisinin hava limanları çevresi ile tarım arazileri alanlarındaki kuş sürülerini uzaklaştırmak için yaptığı ve aynı zamanda TÜBİTAK yarışmasında Türkiye ikincisi olan Atmaca görünümündeki "robot kuş", Gaziantep TEKNOFEST'te sergilenecek.

İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı 1. sınıf öğrencileri Kemalettin Demirbaş ve yeğeni Habip Demirbaş, Robot Kuş Projesi kapsamında çalışmalara başladı.

Hava limanları ve tarım arazileri çevresine gelen kuş sürülerinden uzaklaştırmak ve askeri keşif amacıyla yapımına başlanan atmaca görünümlü robot kuş, fiber destekli maddelerle 9 aylık zorlu bir çalışmayla tamamlandı.

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Robot kuş dikkat çekti.

Projelerin yenilikçiliği çok önemli

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Erzurum bölge yarışmasında birinci olan proje, TEKNOFEST bünyesinde yapılan TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmalarında ise Türkiye ikincisi oldu.

  • Kente dönen öğrencilerle bir araya gelen Vali Osman Varol ve İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik edip başarı belgesi ve altınla ödüllendirdi.

Öğrencilerden Habib Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projelerinin 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek Ortadoğu Fuar Merkezi'nde sergileneceğini söyledi.

AA
Robot kuşu öğrenciler yaptı.

Savunma sanayisine katkı sunmak için proje yaptıklarını belirten Demirbaş, "Seçimimiz proje yenilikçilik üzerineydi. Diğer hava araçlarının yapamadığı bazı çalışmalar vardır. Drone gibi sabit kanatlı hava araçları kamufle olma sorunu yaşıyor ve aynı zamanda yüksek pervane sesleriyle ortamdan kamufle olamıyor. Robot kuş kamufle olayına bir çözüm getiriyor. Havacılık ve tarım arazileri çevresindeki kuşları uzaklaştırabiliyor. Bunu başka bir hava aracı yapamaz." ifadelerini kullandı.

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