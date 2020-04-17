Akıllı telefon ile virüs testi yapılacak

Koronavirüs ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Tüm dünyada test sayısı bundan birkaç önceye kadar oldukça yüksek hale gelmiş durumda. Bu da tanı konulma sürecini hızlandırıyor böylece salgının önüne geçebilmek adına bir adım daha atılmış oluyor. Ancak bazı ülkeler de ve bölgelerde yeterli tanı kiti mevcut değil. Bu durum da salgınla mücadeleyi zora sokuyor. Fransız ilaç üreticisi Sanofi ve ABD'Li Luminostics şirketleri bu duruma dahiyane bir çözüm bulararak koronavirüs test kitini akıllı telefonlara taşıdılar.

Akıllı telefon ile virüs testi

Sanofi ve Luminostics şirketi insanların akıllı telefonlarından kendi kendilerini test edebilecekleri bir kitin üzerinde çalışma yürüttüklerini duyurdu. İki şirketin yürüttükleri çalışmalar sonucunda akıllı telefonlar koronavirüs testi yapabilecekler. Peki insanlar akıllı telefonlarından nasıl test yapacak?

Akıllı telefondan test yapılacak.

Nasıl yapılacak?

Luminostics şirketinin akıllı telefon tabanlı tanılama platformu, koronavirüs kitinde de yerini alacak. Kiti kullanmak isteyenler, önce bir çubuk vasıtasıyla burunlarından mukus örneği alacaklar. Bu örnek, akıllı telefona bağlı olan cihaza yerleştirilecek ve sonuç beklenmeye başlanacak. Eğer sonuç pozitif ise cihazda bulunan nano malzeme parlamaya başlayacak. Burada işin en büyük kısmını yapay zeka üstlenecek. Mynet'in haberine göre; yapay zeka akıllı telefonun kamerası ile bu parlamayı yakalayarak kişiye koronavirüs pozitif olduğunu bildirecek.

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En iyi senaryo yıl sonu hazır olması

İki şirketin açıklamasına göre akıllı telefon tabanlı koronavirüs testinin piyasaya sürülmesi için henüz erken. Her iki şirket de tanı kitinin en iyi ihtimal ile yıl sonunda satışa çıkabileceğini söylüyor. Eğer süreç hızlanırsa Sanofi sağlık çalışanlarının hastalarla yoğun temasını engellemek maksadıyla, test kitini dünyanın dört bir tarafına ulaştıracaklarını taahhüt ediyor.