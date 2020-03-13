Teknoloji Alperen, uzaktan kumandayla düşman avlayacak
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Alperen, uzaktan kumandayla düşman avlayacak

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde tamamen yerli imkanlarla üretilen Alperen Gözcü adlı evrensel atış platformu, terörle mücadelede Mehmetçiğin gözü olmayı hedefliyor.

Haber Merkezi İHA
Alperen uzaktan kumandayla düşmanları avlayacak
Alperen uzaktan kumandayla düşmanları avlayacak


Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde, uzaktan kumanda edilebilen ve üzerinde çeşitli silahların kullanılabildiği son teknoloji ürünü atış platformu üretildi. Savunma ve Harp Teknolojileri Genel Müdürü İbrahim Yıldırım ile Antalya TEKNOKENT Genel Müdürü İbrahim Yavuz SAVHATEK’in yerli ve milli savunma sistemi olan Alperen Gözcü Evrensel Atış Otomasyonu’nu Vali Münir Karaloğlu’na tanıttı. Alperen Gözcü, Antalya Valiliğinin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Bilgisayardan kontrol ediliyor

"Cesur ve savaşçı"

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, teknokentte birçok değerli ürün olduğunu, 68 kuluçka firmasından biri olan Savunma ve Harp Teknolojileri firmasının en önemli ürünlerinden birinin Alperen Gözcü olduğunu aktardı. Yavuz, “Adı gibi güçlü, cesur ve savaşçı diyoruz. Mehmetçiğimizi korumak için hem savunma sanayinde hem de kişisel kullanılabilecek bir ürün” dedi.

uzaktan kumadan ile kontrol ediliyor


Uzaktan kumanda ile ateşleniyor
Ürünün en büyük özelliği atış platformuyla uzaktan kumanda modülünün kablosuz olarak haberleşmesi. 100 metreye, bazı özel sistemlerle 200 metreye ve hatta sim kart teknolojisiyle global olarak dünyanın her yerinden kontrol edilebilme özelliğine, altyapı entegrasyonu uygun bir sistem. Ayrıca üzerindeki atış platformuyla Amerikan, Alman ve Rus tabanlı ya da Avrupa’daki diğer ülkelerin kendilerine has özellikteki piyade tüfeklerine, haricinde sivil kullanıma uygun havalı basınçlı tüfeklere, sportif amaçlı kullanılan av tüfeklerine uygun bir sistem.
Alperen Gözcü’nün ağırlığı ise boşken 22, silahla beraber 25 kilograma kadar çıkıyor.

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