Teknoloji Apple CEOsu Cookun yıllık maaşından yaklaşık yüzde 40 kesinti yapacak
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Apple CEO'su Cook'un yıllık maaşından yaklaşık yüzde 40 kesinti yapacak

Teknoloji devi Apple'ı 10 yıldan uzun bir süredir yöneten Tim Cook, yeni yıl için maaşında indirime gitti. Cook'un maaşı yaklaşık 49 milyon dolara düşürülecek.

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Haber Merkezi AA
Apple CEOsu Cookun yıllık maaşından yaklaşık yüzde 40 kesinti yapacak
Tim Cook

Apple'ın maaş komitesi, Cook'un 2023 "hedef gelirini" yaklaşık 49 milyon dolar olarak belirledi. Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, "Maaş komitesi, hissedarların geri dönüşleri ve Apple'ın sıra dışı performansıyla Cook'un gelirinin yeniden düzenlenmesi tavsiyesini dengeledi." ifadesi kullanıldı.

İKRAMİYELERİ DEĞİŞMEDİ

3 milyon dolarlık yıllık maaşı ve 6 milyon dolara kadar ikramiyeleri değişmeyen Cook'un, şirket hisselerinden elde edeceği gelirin düşeceği belirtildi. Buna göre, 2022'de "hedef geliri" 84 milyon dolar olan Cook için bu yıl bu rakam, yaklaşık yüzde 40 indirimle yaklaşık 49 milyon dolara düştü.

APPLE'IN HİSSELERİ DÜŞMÜŞTÜ

Geçen yıl tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve küresel ekonomik daralma nedeniyle Apple'ın hisse değerinde yaklaşık yüzde 20 düşüş görülmüştü. Cook'un, şirketin hissedarlarından gelen eleştiriler üzerine, şirketten elde ettiği gelirin yıllık yüzde 40 düşürülmesini talep ettiği belirtiliyor.

Forbes dergisine göre, 62 yaşındaki Cook'un kişisel mal varlığı 1,7 milyar doları buluyor.

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