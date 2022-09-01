Avrupa’nın dört bir yanından gençler TEKNOFEST’e geldi

Türkiye’nin en önemli teknoloji hamlelerini yerinde görme şansı elde eden Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda’dan gelen gençler festivalde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’de milli teknolojinin mihenk taşlarından olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk gençlerinin katılması için her yıl destek programları ilan ediyor. YTB bu çerçevede Samsun’da gerçekleştirilen TEKNOFEST’e 5 ülkeden 26 genci davet etti. YTB’nin destek programı sayesinde TEKNOFEST’te yerini alan yurt dışındaki Türk gençleri festivalde teknoloji firmalarını yakından tanıma imkanı bulurken; hava gösterileri, teknoloji yarışmaları ve teknoloji gündemine ilişkin seminerlere katılıyor. Sektörün ileri gelenlerinin söyleşilerinde de yer alma şansı elde eden gençler aynı zamanda kariyer planlamalarına katkı sağlayacak fırsatlarla da tanışıyor.

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Yurt dışından gençler Bakan Varank ile bir araya geldi.

Festivalde ayrıca gençler bu yıl büyük bir sürprizle karşılaştı. YTB’nin destekleriyle TEKNOFEST’e katılan gençler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok çalışmaya şahit olan gençler ayrıca YTB Başkanı Abdullah Eren, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile de bir araya geldi.



YTB stantlarına yoğun ilgi

Tüm bunların yanında ise YTB festivalde stantlar açarak başkanlığın çalışmalarına ilişkin birçok sunumlar yapıyor ve ücretsiz bilgilendirici materyaller dağıtıyor. YTB stantlarında başkanlığın faaliyetlerini içeren bilgilendirici çalışmaların yanında yurt dışında yaşayan genç yazarların çıkarmış oldukları dergiler de ücretsiz ziyaretçilere sunuluyor. Bunun yanında ise YTB uzmanları ziyaretçilerle birebir ilgilenerek sorularını cevaplıyor. YTB stantları festivalin sonuna kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde ise YTB, ülkemizde eğitim alan uluslararası öğrencileri Türkiye’nin teknoloji hamlelerine şahit olmaları için TEKNOFEST’e götürecek.

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TEKNOLOJİ TEKNOFEST Samsun üçüncü gününde tüm hızıyla devam ediyor