ABD merkezli Intuitive Machines (IM) şirketi tarafından geliştirilen ve geçen hafta SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatılan Nova-C insansız uzay aracının Ay yüzeyine başarılı bir şekilde indiği açıklandı. IM-1 görevi kapsamında NASA'ya ait bilimsel ve teknolojik faydalı yükler taşıyan Nova-C'nin Türkiye saati ile 02.23'te Ay yüzeyine temas ettiği bildirildi. Nova-C'nin Ay yüzeyine inişinden yaklaşık 15 dakika sonra uzay aracından ilk sinyalin alındığını söyleyen Intuitive Machines Uçuş Direktörü Tim Crain, “Emin olduğumuz şey ekipmanımızın Ay yüzeyinde olduğu ve iletişim kurduğumuz” dedi. Gelişmeyle birlikte Nova-C, Ay'a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti.