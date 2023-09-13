|
Teknoloji

Bakan Kacır: Dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 24. Dünya Bilgi Forumu'na katılmak üzere gittiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda "Yenilikçi teknolojilerde dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz." dedi.

Seda Ekinci
13:08 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya hesabından, 24. Dünya Bilgi Forumu'na katılmak üzere gittiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kacır, yaptığı paylaşımda "Yenilikçi teknolojilerde dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisi yükseliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır'ın paylaşımı şu şekilde;

"Her bir şirketle olan diyaloğumuzda, Türkiye'nin sanayi ve teknolojideki büyüleyici dönüşümünden ve potansiyelinden bahsettik. 70 yılı aşkın tarihi bağlarımız ile iki dost ülkenin eşsiz başarı öyküleri, ortaklaşa gerçekleştirebileceğimiz daha parlak bir gelecek için yeni başlangıçlara vesile olacak. Yenilikçi teknolojilerde dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisi yükseliyor."




#Mehmet Fatih Kacır
#Seul
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#24. Dünya Bilgi Forumu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Apple'dan iPhone fiyatlarına sürpriz indirim! İşte indirim yapılan güncel iPhone fiyatları