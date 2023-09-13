Bakan Kacır: Dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'yi kabul etti. Bakan Kacır görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, Türkiye ile AB arasında imzalanan 7,5 milyar avro değerindeki Dijital Avrupa Programı Katılım Anlaşması'nın tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, 'Bu programla sanayimizin, KOBİ'lerimizin ve kamu kurumlarımızın dijital dönüşümünü destekleyecek Avrupa dijital inovasyon merkezini (ADİM) ülkemizde kuracağız. Dijital Avrupa Programı ile birlikte her iki taraf için de yeni fırsat pencereleri doğacağını ümit ediyorum' dedi.