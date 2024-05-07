Bakan Kacır tarih verip duyurdu: İkinci Türk astronot uçuşa hazırlanıyor

"En başından proje anlaşmalarında kararlaştırdığımız üzere ilave bir maliyet oluşturmaksızın ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yaparak uzay deneyimi gerçekleştirmesi imkanı ortaya çıkardı. Böylelikle uzay sınırını geçen ve mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunan ikinci vatandaşımız Tuva Cihangir Atasever olacak. Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek"