Teknoloji BAT Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına başladı
BİLİM

BAT Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına başladı

British American Tobacco’nun (BAT) ABD’li iştiraki yeni ve hızlı büyüyen tütün bitkisinde biyo-teknoloji kullanarak Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına başladığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Aşı geliştirme çalışmaları yapılıyor
Aşı geliştirme çalışmaları yapılıyor


Şirketten yapılan açıklamada, "Geleneksel aşı üretiminden daha hızlı ve güvenli aşı üretme potansiyeline sahip çalışma başarılı olursa Haziran itibarıyla haftada 1-3 milyon doz aşı üretilebilecek" denildi.
British American Tobacco’nun (BAT) ABD merkezli biyo-teknoloji iştiraki Kentucky BioProcessing (KBP), COVID-19 virüsü için aşı geliştirme çalışmalarına başladı. Şu anda devam eden klinik öncesi testlerin başarılı olması halinde, BAT Haziran ayı itibarıyla haftada 1-3 milyon doz aşı üretilebileceğini açıkladı.
Klinik test aşamasında olan Covid-19 aşısı, BAT'nin hızlı büyüyen tütün bitkisinin biyo-teknolojisi sayesinde geleneksel aşılara göre birçok avantaja sahip. Tütün bitkisi insan hastalıklarına neden olan patojenleri barındırmadığı için daha güvenilir olarak görülüyor. Tütün bitkisi kullanılarak geliştirilen aşının 6 hafta gibi kısa bir sürede üretilmesi öngörülüyor.
BAT iştiraki KBP'nin geliştirmekte olduğu aşı formülasyonu genellikle soğuk ortam gerektiren geleneksel aşıların aksine oda sıcaklığında stabil kalıyor ve tek bir dozda etkili bir bağışıklık potansiyeli ile de avantaj sağlıyor.

DHA
arşiv

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Covid-19 için aşı geliştirme konusunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi ve Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu'nun (BARDA) yanı sıra İngiltre Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı ile iletişime geçtiklerini belirten BAT Bilimsel Araştırma Direktörü Dr. David O'Reilly şöyle devam etti:
"Aşı geliştirme zorlu ve karmaşık bir iş ancak tütün bitkisi teknoloji platformumuz sayesinde önemli bir ilerleme sağlıyoruz. COVID-19'a karşı sürdürülen mücadeleye destek olmak için tüm ülkelerle ve paydaşlarla çalışmaya hazırız. Birleşmiş Milletler’in küresel sorunlarla mücadelede bütünsel yaklaşımını biz de destekliyoruz. İştirakimiz KBP bir süredir tütünün alternatif kullanımlarını araştırıyor. Bu alternatif kullanımlardan birisi de bitki bazlı aşıların geliştirilmesi. Bu teknolojiden faydalanarak COVID-19'un yayılımını durdurmak için katkıda bulunmaya kararlıyız."
BAT iştiraki KBP, kısa süre önce COVID-19’un genetik sekansının bir kısmını klonlayarak potansiyel bir antijenin gelişimini sağladı. Çoğalması için tütün bitkilerine yerleştirilen bu antijenin saflaştığı görüldü. KBP’li araştırmacılar şimdi de bu antijeni klinik öncesi testlere tabi tutuyor.
Aşı geliştirme çalışmaları konusunda deneyimli olan KBP, 2014 yılında Kaliforniya merkezli Mapp BioPharmaceuticals ortaklığı ile ZMapp™ ürününü üreterek Ebola için etkili bir tedaviye sahip birkaç şirketten biri oldu.

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