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Teknoloji Batmanlı öğrenciler işitme engelliler için sessiz misafir projesi geliştirdi
BİLİM

Batmanlı öğrenciler işitme engelliler için 'sessiz misafir' projesi geliştirdi

Liseli gençler gerçekleştirdikleri proje ile dikkat çekti. Batmanlı öğrencilerin sessiz misafir adını verdiği projenin amacı işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak. Öğrenciler bu proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yarışacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Projenin adını 'Sessiz Misafir' koydular.
Projenin adını 'Sessiz Misafir' koydular.

TEKNOFEST bu yıl rekor katılım ile dikkat çekerken birçok öğrenci de kendi geliştirdiği projeler ile katılıyor.

  • Batman'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği proje, Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nda ilk 35 proje arasına girerek finalde yarışmaya hak kazandı.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Yunus Temeldaş, projenin yaklaşık 5 ayda hazırlandığını belirterek, proje fikrinin öğrencilerden geldiğini söyledi.

Öğrencilerin fikrini değerlendirdiklerini ve kayda değer bularak, çalışmalara başladıklarını ifade eden Temeldaş, "TEKNOFEST 2020 Gaziantep yarışmasına başvurduk. İlk 35 proje arasına seçildik. 24-27 Eylül'de birinci olmak için yarışacağız. Birinci olmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerin geliştirdiği proje dikkat çekiyor.

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Üniversitelilerin TEKNOFEST 2020 hazırlığı devam ediyor

Derece bekliyorlar

  • Projeye "sessiz misafir" adını verdiklerini belirten Temeldaş, "Projemizin işleyişi şu şekilde. Kapı ziline basıldığında ses dışında bir sistem geliştirerek, işitme engellinin koluna takılan bir bileklik üzerinde bulunan titreşim motoru harekete geçiyor ve ve bileklikteki ekran üzerinde misafir geldiği bilgisi ile uyarıda bulunuluyor." diye konuştu.

Projede yer alan öğrencilerden Yusuf Puyan, geliştirdikleri proje ile işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

TEKNOFEST'te derece beklediklerini aktaran Puyan, "İşitme engelliler zil sesini duyamadıkları için bu duruma bir çözüm bulmak amacıyla sessiz misafir projemizi geliştirdik. Böyle bir projede olmaktan dolayı gururluyum. Amacımız TEKNOFEST'te birinci olmak." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Aymaz da işitme engelli vatandaşlar için faydalı bir proje hazırlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

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