Bayburtlu öğrencilerden görme engelliler için yapay zeka destekli robot köpek

"Şu anda çok temel bir görüntüsü var. İlerleyen süreçte daha profesyonel hale getirmeyi düşünüyoruz. Bunu yapma amacımız engelli vatandaşlara yardımcı olmak. Engelli vatandaşlar günlük hayatlarında dışarı çıktığı zaman kendi sensörleri, kameraları ve çevre tanıma sistemleri sayesinde bu köpeği kullanarak rahatça gezebilecek. Kulağında bir kulaklık olacak. Köpek çevredeki engelleri, herhangi bir olumsuz durumu kullanıcıya iletecek. Sonraki aşamada da askeri amaçlı yine bir robot köpek yapmak istiyoruz."