Bazı PlayStation 4 modellerinin üretimi yakında sonlanabilir

Geçtiğimizsenesonu satışa çıkarılan PlayStation 5, hem yeni bir konsolbeklentisi hem de pandemi nedeniyle kısa süre içinde rekorkırmayı başardı. Hatta Sonytarafındanyapılanaçıklamalar stokların tükendiği yönünde. PlayStation 5'in ilk 4 haftada elde ettiği satış rakamı da önceki modellerin çok çok üzerinde olduğu biliniyor.

Üretim sonlansa bile destek devam edecek.

Son haberler ise PlayStation 4'te bazı modellerin üretiminin durdurulacağı yönünde. Her ne kadar şu an için net bir tarih olmasa da Sony'nin birkaç modeli kısa süre içinde askıya alması bekleniyor.

“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”

・PS4 500GB Glacier White

・PS4 1TB Jet Black

・PS4 1TB Glacier White

・PS4 2TB Jet Black

・PS4 Pro 1TB Glacier White

İddiaların sahibi Japonya'da yaşayan Cheesemeister isimli bir Twitter kullanıcısı. Bir teknoloji mağazasında PlayStation bölümüne giden Cheesemeister, küçük bir uyarı notuyla karşılaşıyor. Bu metinde bazı modellerin artık üretilmeyecek olması nedeniyle stoklara tekrardan girmeyeceği belirtiliyor. Tahminler şirketin kısa süre içinde duyuru yaparak konuyu netleştireceği yönünde. Fakat üretim bitse bile desteğin çok uzun süre daha devam edeceğini tahmin etmek hiç de güç değil.