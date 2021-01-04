PlayStation Plus'ta Ocak 2021 ücretsiz oyunları belli oldu

Geçen ay sonu PlayStation Plus aboneleri için 5 Ocak 2021'de ücretsiz oyunlar konusunda duyuru yapana Sony, listeyi de paylaştı. Yarın itibariyle bir PlayStation 5 ve iki PlayStation 4 oyunu ücretsizolarak indirilebiliyor.
Maneater ve Shadow of The Tomb Raider
PlayStation 5'teki ilk ücretsiz oyun Maneater. Özellikle RPG sevenlerin beğendiği bu yeni oyun, yeni konsolla birlikte 4K / 60 FPS'de benzersiz bir deneyim sunuyor. Buna ek olarak PlayStation 4 tarafında ise kullanıcılara Shadow of The Tomb Raider ve GreedFall ücretsiz olarak sunuluyor. Tabii bu noktada PlayStation 4 için verilen oyunların da PlayStation 5'te oynanabildiğini eklemek gerekiyor.
Tarihi tekrardan hatırlatmakta yarar var. Sony, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için bu ücretsiz oyunları yarından (5 Ocak) itibaren sunmaya başlıyor. Çok acele etmenize gerek yok zira oyunlar 1 Şubat 2021'ekadar ücretsiz olarak indirme listesinde sabitlenecek. Yeni oyunları kütüphanenize dahil edip oynayabilirsiniz.