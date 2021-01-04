Teknoloji PlayStation Plusta Ocak 2021 ücretsiz oyunları belli oldu
OTOMOBİL

PlayStation Plus'ta Ocak 2021 ücretsiz oyunları belli oldu

Sony, PlayStation Plus'ta 5 Ocak 2021 itibariyle ücretsiz olarak dağıtılacak olan oyunları paylaştı. Listede bir PlayStation 5 ve iki PlayStation 4 oyunu olmak üzere toplamda üç oyun yer alıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
PlayStation Plus.
PlayStation Plus.

Geçen ay sonu PlayStation Plus aboneleri için 5 Ocak 2021'de ücretsiz oyunlar konusunda duyuru yapana Sony, listeyi de paylaştı. Yarın itibariyle bir PlayStation 5 ve iki PlayStation 4 oyunu ücretsizolarak indirilebiliyor.

Maneater, oyunda köpek balığını kontrol etmenizi sağlıyor.

Maneater ve Shadow of The Tomb Raider

PlayStation 5'teki ilk ücretsiz oyun Maneater. Özellikle RPG sevenlerin beğendiği bu yeni oyun, yeni konsolla birlikte 4K / 60 FPS'de benzersiz bir deneyim sunuyor. Buna ek olarak PlayStation 4 tarafında ise kullanıcılara Shadow of The Tomb Raider ve GreedFall ücretsiz olarak sunuluyor. Tabii bu noktada PlayStation 4 için verilen oyunların da PlayStation 5'te oynanabildiğini eklemek gerekiyor.

Tarihi tekrardan hatırlatmakta yarar var. Sony, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için bu ücretsiz oyunları yarından (5 Ocak) itibaren sunmaya başlıyor. Çok acele etmenize gerek yok zira oyunlar 1 Şubat 2021'ekadar ücretsiz olarak indirme listesinde sabitlenecek. Yeni oyunları kütüphanenize dahil edip oynayabilirsiniz.

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