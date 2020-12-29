Teknoloji 2020 yılında Steamde en fazla satan oyunlar belli oldu
İNTERNET

2020 yılında Steam'de en fazla satan oyunlar belli oldu

Steam, 2020 yılının en fazla oynanan oyunları listesini yayınladı. Uzun süredir merakla beklenen Cyberpunk 2077 listenin tepesinde yer alıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Steam
Steam

En çok tercih edilen oyun platformlarından biri olan Steam, 2020 yılına dair yeni bir liste paylaştı. Farklı kategorilerden oluşan listede tahmin edebileceğiniz üzere yılın en iyi oyunları yer alıyor.

Bu sene pandeminin etkisiyle eve kapanmak zorunda kalan insanlar eğlenceli zaman geçirmek için video oyunlara daha fazla ilgi gösterdi. Durum böyle olunca geliştiriciler de projeleri hızlandırarak yepyeni oyunları piyasaya çıkardı.

2020 yılının en çok oynanan oyunları listesinde Microsoft Flight Simulator 2020 de var.

En dikkat çekici yapımların başında Cyberpunk 2077 ve Microsoft Flight Simulator 2020 geliyor. Ama aslında liste sanıldığından daha kabarık. Detaylar şöyle:

2020 yılında Steam'de en çok satan video oyunları

  • Cyberpunk 2077
    CS:GO
    GTA 5
    DOOM Eternal
    Fall Guys
    PUBG
    Destiny 2
    Red Dead Redemption 2
    Among US
    DOTA 2

2020 yılında çıkan ve Steam'de en çok satan oyunlar

  • Wolcen: Lords of Mayhem
    Cyberpunk 2077
    Grounded
    FM 2021
    Temtem
    Marvel's Avengers
    Resident Evil 3
    Microsoft Flight Simulator 2020
    Borderlands 3
    FIFA 2021

2020 yılında Steam'de en fazla oynanan oyunlar

  • Cyberpunk 2077
    Mound & Blade II: Bannerlord
    GTA 5
    Monster Hunter: World
    DOTA 2
    Destiny 2
    Among US
    Terraria
    Life is Strange 2
    CS:GO

2020 yılında Steam'de en çok satan VR oyunları

  • Boneworks
    Pistol Whip
    Pavlov
    Arizona Sunshide
    VR Kanoio
    Half-Life: Alyx
    Blade and Sorcery
    Beat Saber
    The Elder Scrolls V:Skyrim VR
    Superhot VR
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