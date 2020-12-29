2020 yılında Steam'de en fazla satan oyunlar belli oldu

En çok tercih edilen oyun platformlarından biri olan Steam, 2020 yılına dair yeni bir liste paylaştı. Farklı kategorilerden oluşan listede tahmin edebileceğiniz üzere yılın en iyi oyunları yer alıyor.

Bu sene pandeminin etkisiyle eve kapanmak zorunda kalan insanlar eğlenceli zaman geçirmek için video oyunlara daha fazla ilgi gösterdi. Durum böyle olunca geliştiriciler de projeleri hızlandırarak yepyeni oyunları piyasaya çıkardı.

2020 yılının en çok oynanan oyunları listesinde Microsoft Flight Simulator 2020 de var.

En dikkat çekici yapımların başında Cyberpunk 2077 ve Microsoft Flight Simulator 2020 geliyor. Ama aslında liste sanıldığından daha kabarık. Detaylar şöyle:

2020 yılında Steam'de en çok satan video oyunları

Cyberpunk 2077

CS:GO

GTA 5

DOOM Eternal

Fall Guys

PUBG

Destiny 2

Red Dead Redemption 2

Among US

DOTA 2

2020 yılında çıkan ve Steam'de en çok satan oyunlar

Wolcen: Lords of Mayhem

Cyberpunk 2077

Grounded

FM 2021

Temtem

Marvel's Avengers

Resident Evil 3

Microsoft Flight Simulator 2020

Borderlands 3

FIFA 2021

2020 yılında Steam'de en fazla oynanan oyunlar

Cyberpunk 2077

Mound & Blade II: Bannerlord

GTA 5

Monster Hunter: World

DOTA 2

Destiny 2

Among US

Terraria

Life is Strange 2

CS:GO

2020 yılında Steam'de en çok satan VR oyunları