2020 yılında Steam'de en fazla satan oyunlar belli oldu

En çok tercih edilen oyun platformlarından biri olan Steam, 2020 yılına dair yeni bir liste paylaştı. Farklı kategorilerden oluşan listede tahmin edebileceğiniz üzere yılın en iyi oyunları yer alıyor.
Bu sene pandeminin etkisiyle eve kapanmak zorunda kalan insanlar eğlenceli zaman geçirmek için video oyunlara daha fazla ilgi gösterdi. Durum böyle olunca geliştiriciler de projeleri hızlandırarak yepyeni oyunları piyasaya çıkardı.
En dikkat çekici yapımların başında Cyberpunk 2077 ve Microsoft Flight Simulator 2020 geliyor. Ama aslında liste sanıldığından daha kabarık. Detaylar şöyle:
2020 yılında Steam'de en çok satan video oyunları
- Cyberpunk 2077
CS:GO
GTA 5
DOOM Eternal
Fall Guys
PUBG
Destiny 2
Red Dead Redemption 2
Among US
DOTA 2
2020 yılında çıkan ve Steam'de en çok satan oyunlar
- Wolcen: Lords of Mayhem
Cyberpunk 2077
Grounded
FM 2021
Temtem
Marvel's Avengers
Resident Evil 3
Microsoft Flight Simulator 2020
Borderlands 3
FIFA 2021
2020 yılında Steam'de en fazla oynanan oyunlar
- Cyberpunk 2077
Mound & Blade II: Bannerlord
GTA 5
Monster Hunter: World
DOTA 2
Destiny 2
Among US
Terraria
Life is Strange 2
CS:GO
2020 yılında Steam'de en çok satan VR oyunları
- Boneworks
Pistol Whip
Pavlov
Arizona Sunshide
VR Kanoio
Half-Life: Alyx
Blade and Sorcery
Beat Saber
The Elder Scrolls V:Skyrim VR
Superhot VR