Teknoloji Bilim dünyası şokta Yosundan güç kaynağı ürettiler
BİLİM

Bilim dünyası şokta: Yosundan güç kaynağı ürettiler

Cambridge Üniversitesinden bir araştırma ekibi, yalnızca mavi-yeşil algleri, ışığı ve suyu kullanarak bir yıl boyunca sürekli olarak bir mikroişlemciye güç sağladı ve altı ay boyunca bir bilgisayarı fotosentez yoluyla çalıştırmayı başardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim dünyası şokta: Yosundan güç kaynağı ürettiler
Birleşik Krallıkta bir araştırma ekibi yosundan güç kaynağı üretti

Cambridge Üniversitesinden bir grup, hakemli dergi Energy and Environmental Science'da yayınlanan bir makalede ayrıntılı olarak, biyolojik malzemeleri kullanarak elektrik akımı üreten bir hücre yarattı. Bir pil ile kıyaslanabilir boyutta olan hücre, esas olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır ve lityum gibi herhangi bir nadir toprak elementinin kullanılmasını gerektirmez.

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  • Araştırmacılar, "Piller büyük ölçüde pahalı ve sürdürülemez malzemelere dayanıyor. Mevcut enerji makineleri daha uzun ömürlü ancak çevre üzerinde olumsuz etkileri olabilir." dedi.

Cambridge Üniversitesi'nden mühendisler, basit bir bilgisayar düzeneğini fotosentez yoluyla enerji elde eden bir bakteriyi kullanarak 6 ay boyunca çalıştırmaya başardı.

Buna karşılık, ürettikleri cihaz fotosentez yoluyla güneşten enerji toplayarak, daha sonra mikroişlemcilere güç sağlamak için kullanılabilecek bir alüminyum elektrot ile etkileşime giren bir akım üretiyor.

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  • Cambridge Üniversitesi'nde biyokimya profesörü ve makalenin ortak yazarı Christopher Howe, "Fotosentetik cihazımız bir pil gibi bitmiyor çünkü enerji kaynağı olarak sürekli olarak ışığı kullanıyor." dedi.

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