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Binlerce araçlık dev Anji Ansheng ilk seferine çıktı: Otomobil fiyatları değişebilir

Binlerce araçlık dev Anji Ansheng ilk seferine çıktı: Otomobil fiyatları değişebilir

14:3917/05/2025, Cumartesi
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Anji Ansheng.
Anji Ansheng.

Çin'de inşa edilen ve 9 bin 500 araç taşıma kapasitesine sahip olan "Anji Ansheng" isimli dev gemi, dünyanın en büyük otomobil taşıyıcısı unvanıyla ilk yolculuğuna başladı.

Xinhua'nın haberine göre devlete ait otomotiv şirketi SAIC Motor'un lojistik iştiraki olan SAIC Anji Logistics için üretilen gemi, dün Çin'in Şanghay şehrinden Avrupa'ya hareket etmek üzere demir aldı.


228 metre uzunluğunda ve 37,8 metre genişliğindeki gemi, 9 bin 500 araçlık taşıma kapasitesiyle "dünyanın en büyük otomobil gemisi" konumunda bulunuyor.


Son 2 yılda dünyanın en fazla otomobil ihraç eden ülkesi olan Çin'de son dönemde "Ro-ro gemisi" olarak da adlandırılan otomobil taşıyan gemilere büyük yatırımlar yapılıyor.

Geçen ay Çinli özel otomotiv şirketi BYD'e ait 9 bin 200 araç kapasiteli BYD Shenzen gemisi, ilk seferi için Çin'den Brezilya'ya yola çıkmıştı.


Cosco gibi büyük gemicilik şirketleri dışında SAIC, BYD ve Chery gibi otomotiv şirketleri kendi taşıyıcı gemi filolarını oluşturuyor.



Dünyanın en büyük ihracatçısı


2024 yılında 6,4 milyon otomobil ihraç eden Çin, 2023'te ilk kez elde ettiği "dünyanın en fazla otomobil ihraç eden ülkesi" konumu korumuştu.


Bu dönemde 5,5 milyon otomobili uluslararası pazarlara ulaştıran SAIC de, Çin'in en büyük ihracatçı şirketi olmuştu.


SAIC Anji Logistics, halen 15'i okyanus tipi 35 otomobil taşıyıcı gemiden oluşan bir filoya sahip bulunuyor. Şirket, okyanus gemilerinin sayısını 2026'ya dek 22'ye çıkarmayı planlıyor.





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