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Teknoloji Callof Duty Mobile, 12 Sezonda Karanlığa Dalış yapıyor
OYUN

Call of Duty karanlığa dalış oyunu özellikleri neler?

Call of Duty Mobile, 12. Sezonda Karanlığa Dalış yapıyor

Oyun tutkunlarının merakla beklediği Call Of Duty Mobile, 12. sezonda “Karanlığa Dalış” moduyla yine heyecan dolu bir serüvene hazırlandı. Yeni modla birlikte oyuna bir çok karakter de dahil edildi.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Call of Duty
Call of Duty

Call of Duty: Mobile, 1. Yıl dönümü sezonunun ardından, 12. Sezonu ‘‘Karanlığa Dalış’’ ile karanlık moda geçmeye hazırlanıyor. 12. Sezonla birlikte oyuna yeni savaş bileti, birçok yeni içerik ve ‘‘Bölünmüş Şövalyeler’’ temalı etkinliğiyle beraber gece modu haritaları da ekleniyor.

Yeni sezon güncellemesi ayrıca Call of Duty: Modern Warfare’dan bildiğimiz Hackney Yard haritasını da oyuna getiriyor. Bunun yanında Kasım ayına özel, sezon boyunca oyuncular için kaçırılmayacak fırsat ve fiyat teklifleri de yer alacak. Call of Duty: Mobile 12. Sezonu ‘’Karanlığa Dalış’’ 10 Kasım’dan itibaren Android ve iOS üzerinden indirilebilir durumda.

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Oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde;

  • Yeni Çok Oyunculu Harita: Hackney Yard
  • Yeni Efsanevi Karakter: Dark Nikto
  • Gece Modu Haritaları: Crash, Summit ve Hackney Yard
  • Yeni Battle Royale Sınıfı: Onarıcı
  • Yeni Özellik: Üst Seviye Roket Fırlatıcı
  • 2 Adet Yeni Özel Silah: AGR556 ve.50 GS
  • Yeni Operatör Yeteneği: Balistik Kalkan
  • Yeni Oyun Modları: Takım Ölüm Maçları için gece modu ve Yaşayan Ölülerin Saldırısı
  • 12. Sezon: Karanlığa Dalış Savaş Bileti: Yeni karakterler, silahlar, ekipmanlar ve daha fazlası.
  • Özel Etkinlik: Bölünmüş Şövalyeler
  • Yeni Sezonluk Medyan Okumalar
  • Oyun içi mağazadan ulaşılabilir yeni içerikler ve ekipmanlar
  • Çeşitli arayüz güncellemeleri, silah dengelemeleri ve oynanış optimizasyonları

Yeni sezona dair daha detaylı bilgi için: https://www.callofduty.com/blo... adresini ziyaret edebilirsiniz.

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