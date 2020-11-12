Call of Duty Mobile, 12. Sezonda Karanlığa Dalış yapıyor

Call of Duty: Mobile, 1. Yıl dönümü sezonunun ardından, 12. Sezonu ‘‘Karanlığa Dalış’’ ile karanlık moda geçmeye hazırlanıyor. 12. Sezonla birlikte oyuna yeni savaş bileti, birçok yeni içerik ve ‘‘Bölünmüş Şövalyeler’’ temalı etkinliğiyle beraber gece modu haritaları da ekleniyor.

Yeni sezon güncellemesi ayrıca Call of Duty: Modern Warfare’dan bildiğimiz Hackney Yard haritasını da oyuna getiriyor. Bunun yanında Kasım ayına özel, sezon boyunca oyuncular için kaçırılmayacak fırsat ve fiyat teklifleri de yer alacak. Call of Duty: Mobile 12. Sezonu ‘’Karanlığa Dalış’’ 10 Kasım’dan itibaren Android ve iOS üzerinden indirilebilir durumda.

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Oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde;

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Yeni Çok Oyunculu Harita: Hackney Yard

Yeni Efsanevi Karakter: Dark Nikto

Gece Modu Haritaları: Crash, Summit ve Hackney Yard

Yeni Battle Royale Sınıfı: Onarıcı

Yeni Özellik: Üst Seviye Roket Fırlatıcı

2 Adet Yeni Özel Silah: AGR556 ve.50 GS

Yeni Operatör Yeteneği: Balistik Kalkan

Yeni Oyun Modları: Takım Ölüm Maçları için gece modu ve Yaşayan Ölülerin Saldırısı

12. Sezon: Karanlığa Dalış Savaş Bileti: Yeni karakterler, silahlar, ekipmanlar ve daha fazlası.

Özel Etkinlik: Bölünmüş Şövalyeler

Yeni Sezonluk Medyan Okumalar

Oyun içi mağazadan ulaşılabilir yeni içerikler ve ekipmanlar

Çeşitli arayüz güncellemeleri, silah dengelemeleri ve oynanış optimizasyonları

Yeni sezona dair daha detaylı bilgi için: https://www.callofduty.com/blo... adresini ziyaret edebilirsiniz.