Call of Duty karanlığa dalış oyunu özellikleri neler? Call of Duty Mobile, 12. Sezonda Karanlığa Dalış yapıyor Oyun tutkunlarının merakla beklediği Call Of Duty Mobile, 12. sezonda “Karanlığa Dalış” moduyla yine heyecan dolu bir serüvene hazırlandı. Yeni modla birlikte oyuna bir çok karakter de dahil edildi.

Abdülkadir Önder 12 Kasım 2020, 12:09 Son Güncelleme: 12 Kasım 2020, 12:17 Yeni Şafak