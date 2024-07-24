Cevdet Yılmaz duyurdu: UYZS Eylem Planı uygulanmaya başlandı

"Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda hazırladığımız UYZS'nin 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planımızı, tüm bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla güncelledik. Teknolojik gelişmeler ve ulusal ihtiyaçlar ışığında kapsamlı toplantılar sonucunda hazırladığımız 71 eylemden oluşan UYZS Eylem Planı bugün itibariyle yayınlanarak uygulanmasına başlanmıştır. UYZS Eylem Planımız, Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesi, küresel firmalarla bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik iş birliklerinin ilerletilmesi, yapay zeka girişim ekosisteminin geliştirilmesi, yapay zeka alanında yetkin iş gücünün artırılması, yerli yapay zeka uygulamalarının çoğaltılması, Türkiye'yi küresel oyuncu haline getirecek işlemci altyapısının geliştirilmesi gibi önemli eylemler içeriyor"