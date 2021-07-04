Teknoloji Çinli taykonotlardan ilk uzay yürüyüşü
BİLİM

Çinli taykonotlardan ilk uzay yürüyüşü

Çin'in inşaatı devam eden Tiangong uzay istasyonuna gönderdiği taykonotlar, ilk uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Haber Merkezi İHA
Çinli taykonotlardan ilk uzay yürüyüşü
Üç taykonot 17 Haziran'da 3 aylık görev kapsamında uzay istasyonuna gönderilmişti.

Çin’in Shenzhou-12 kapsülü ile uzaya gönderdiği 3 taykonottan 2’si, istasyonun çekirdek modülü Tianhe’den çıkarak ilk araç dışı aktivitelerini tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, astronotlar ilk uzay yürüyüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Taykonotlar, görev kapsamında mekanik kolun taşıma performansını test etti ve Tianhe’nin dışındaki panoramik kamerayı yukarı kaldırarak ayarlarını tamamladı.

Çinli taykonotlar, ayrıca uzay aracının dışındaki diğer ekipmanları da kurdu. Görevleri sona eren astronotlar, yaklaşık 7 saat sonra Tianhe’ye geri döndü.


  • Taykonotlar, Shenzhou-12 kapsülü ile 3 aylık görev için 17 Haziran’da Tiangong Uzay İstasyonu’na gönderilmişti.

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