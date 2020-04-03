Teknoloji Covid-19a karşı pandemi yönetimiyle çözüm aranacak
BİLİM

Covid-19’a karşı pandemi yönetimiyle çözüm aranacak

Aniventi AŞ, ABD Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri’nin silah ve mühimmatlarını çip ile takip etmesinin ardından iş ortağı Viaveri Teknoloji ile dünyanın bir numaralı problemi haline gelen Covid-19’a karşı pandemi yönetim sistemi geliştirdi.

Haber Merkezi İHA
arşiv
arşiv


Ankara Kalkınma Ajansı’nın millileştirme projesi olan Yerli Tedarik ve İşbirliği Platformu’nda yer alan ve Hacettepe Teknokent’de Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Aniventi ile Viaveri tarafından geliştirilen pandemi yönetim sistemi sayesinde renk ile sınıflandırılacak kişiler ve en son bulundukları, alışveriş yaptıkları, gezdikleri tüm yerler tespit edilip, oradaki kişilere de sistem üzerinden hızlıca bildirimler gönderilebilecek. Herkes en yakın sağlık kuruluşu ile önce uzaktan, akabinde semptomlar eğer Covid-19 bulgularını gösteriyorsa direkt giderek yayılmanın önüne hızlıca geçilecek. Uygulama sayesinde bulguları şüpheli olan ve kendisini iyi hissetmeyen vatandaşlar panik butonu sayesinde acil çağrı açabilecek ve Covid-19 donanımlı ambulanslar ile en yakın korona tedavi sağlık kuruluşuna götürülecek. Temas edilen her kişi ve her lokasyon sisteme otomatik olarak eklenecek ve o lokasyondaki kişilere anlık bildirimler ve Covid-19 tedavi ve korunma önerileri gidecek.

E-nabızdan kontrol yöntemi

Sistemin tüm vakaları bileceğini ve vaka olan vatandaşların temasta bulunduğu tüm lokasyon ve kişileri de sisteme dahil ederek aile hekimlerinin büyük destekleri ile de bu virüse de ülke olarak dur denilebileceğini vurgulayan Aniventi Kurucu Ortağı Nejat Ünsal, herkes şu an karşısındakinin sağlığını kendi sağlığı gibi düşünürse bu sürecin daha hızlı son bulacağını söyledi.
Viaveri Teknoloji ve Aniventi firma yetkilileri, vatandaşların devlet ile el ele bu pandeminin de üstesinden geleceklerini söyledi. Yetkililer ancak önceliğin virüsün yayılmasının önlenmesi olması gerektiğini vurguladı.
Sistem sayesinde 14 gün kuralının da hızlıca ve doğruca uygulanabileceği belirtildi. Sistem üzerinden kitlesel pandemi yönetimi Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı sistemleriyle entegre bir şekilde çalışabilecek, vakaların yayılmasının önüne geçilmiş olacak.

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