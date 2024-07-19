Crowdstrike güncellemesi dünyayı felç etti: MÜSİAD Dijital’den çözüm önerileri geldi

“Dünya şu anda büyük bir siber güvenlik kriziyle karşı karşıya. Bu gece yayınlanan Crowdstrike güncellemesi, dünya genelinde milyonlarca sistemi devre dışı bıraktı. Sorunun kaynağının yurtdışı menşeli bir ürün olması, dışa bağımlılığın ne kadar riskli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu aslında gelecekte yaşayabileceğimiz çok daha büyük ve çok daha fazla hasar bırakabilecek olayların da bir fragmanı niteliğinde. İlgili ürünü devre dışı bırakmak da çözüm değil. Bu durum, sistemleri güvensiz bir ortamda çalışmaya mahkum edecek ve siber saldırılara karşı daha savunmasız hale getirecektir.