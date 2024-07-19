Crowdstrike güncellemesi dünyayı felç etti: MÜSİAD Dijital’den çözüm önerileri geldi

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektörü Kurulu Başkanı Taha Çiftci, dünya genelinde bu gece yayınlanan Crowdstrike ürününün güncellenmesini alan tüm sistemlerin devre dışı kaldığını duyurdu. Bu sorun bankalar, havayolu şirketleri gibi çok kritik öneme sahip şirketlerin operasyonlarının durmasına neden oldu. Bu da tüm sektörlerin işleyişinin ve dünyanın her yerinden milyarlarca insanın hayatının etkilendiği anlamına geliyor.
Çiftci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sorunun çözümü ne?
Sorunun çözümüne ilişkin ilgili üretici firma tarafından teknik açıklama yapılmıştır.
Sorunun çözümü için aşağıda belirtilen adımlar uygulanabilir.
- • Windows'u Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatın.
- • C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.
- • “C-00000291*.sys” ile başlayan dosyayı bulun ve silin.
- • Bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın.
Peki ya kalıcı çözüm?
- MÜSİAD dijital dönüşüm sektörü hakkında:
- MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden ve bu alandaki gelişmeleri teşvik eden bir sektördür. Sektör, kamu ve özel sektörden firmaları bir araya getirerek, dijital dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması için çalışmalar yürütmektedir.