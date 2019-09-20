Teknoloji Cumhurbaşkanı Erdoğandan TEKNOFEST daveti
BİLİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yarın TEKNOFEST'e katılacağını duyururken, vatandaşları da Atatürk Havalimanı'na davet etti. Erdoğan mesajında, "Büyük Türkiye heyecanını yüreğinde taşıyan tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yarın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağı duyururken, vatandaşları da Atatürk Havalimanı'na davet etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın milli teknoloji hamlesinin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım. Büyük Türkiye heyecanını yüreğinde taşıyan tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, duyurusunda, geçen yıl katıldığı festivalden bir fotoğrafını da paylaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanında gerçekleştiriliyor.

Başkan Erdoğan F-16'lar eşliğinde TEKNOFEST'e geldi
OYNAT 01:13
Başkan Erdoğan F-16'lar eşliğinde TEKNOFEST'e geldi
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te 3.gün etkinlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, festivalin düzenlendiği 3. Havalimanı'na geldi. Erdoğan'a festival alanına gelirken F-16 uçakları eşlik etti.


TEKNOFEST daveti

TEKNOFEST daveti

Erdoğan yarın TEKNOFEST'e katılacağını ve tüm vatandaşları da beklediğini açıkladı.
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