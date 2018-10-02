Denizaltılar için 'ölüm yıldızı' olacak

Çinli bilim insanları tarafından yürütülen projenin hayata geçmesi durumunda, uydunun denizaltılar için

'ölüm yıldızı' olabileceği kaydediliyor.

Çok güçlü bir lazer sistemi kullanacak olan uydu, olası bir anti-denizaltı savaşında düşman hareketlerini dikkatle takip edebilme imkanı sağlayacak. TRT Haber'de yer alan habere göre, ayrıca kullanılacak lazerin gücüne göre uydunun yeri tespit edilen denizaltıların etkisiz hale getirilmesine olanak vereceği düşünülüyor.

Okyanuslarla ilgili detaylı veriler de toplayacak

Tasarımı devam eden uydu, Çin'in uzun süredir üzerinde çalıştığı derin su altı izleme programının bir parçasını oluşturuyor.

'Guanlan Projesi' olarak adlandırılan çalışmada açıklanan resmi amaç "büyük dalgalar hakkında veri toplamak" olarak aktarılıyor.

Çalışmalara 20 üniversiteden bilim insanları katılıyor

Çin'in Ulusal Deniz Bilimleri Laboratuvarı'nda geliştirilen teknolojiler ile ülkenin keşif ve gözetleme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtiliyor ve bu çalışmalara ülkenin 20 üniversitesi ve araştırma enstitüsünden bilim insanları katılıyor.

Güneş ışınlarının 200 metreden sonrasına ulaşamadığı okyanuslarda ortam havaya göre bin kez daha hızlı kararıyor ancak güçlü bir lazer ışını güneş ışınlarından 1 milyar kat daha güçlü olabiliyor.

Çok güçlü ve ağır bir lazere ihtiyaç duyuluyor

Teoride denizaltıya vuran lazer ışınlarının küçük de olsa bir kısmı geri yansıyacak ve uydu tarafından algılanarak denizaltının yeri, üç boyutlu şekli ve hızı tanımlanacak. Ne var ki, bunun için gerçekten çok güçlü ve ağır bir lazere ihtiyaç duyuluyor. Böyle bir lazere yetecek güç kaynağının uyduya yerleştirilmesi teknik olarak zor.