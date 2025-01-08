'Dron avlayan dron' için geri sayım

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, anti-dron çözümleri kapsamında "dron avlayan dron" (FALCON-DAD) olarak da nitelenen teknoloji üzerinde çalıştıklarını anlattı. Mercan, "Bu projede de sistem seviyesindeki tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Belli ön çalışma ve testler sonrasında da artık nihai kabule hazır hale geldik. Benzer şekilde zırhlı araca entegre dron projemiz var" şeklinde konuştu.