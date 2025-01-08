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'Dron avlayan dron' için geri sayım

'Dron avlayan dron' için geri sayım

04:008/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Burak Mercan.
Burak Mercan.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen, farklı yeteneklere sahip yeni insansız hava araçları (İHA) 2025 yılı içerisinde yurt içinde göreve başlamaya hazırlanıyor.

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, anti-dron çözümleri kapsamında "dron avlayan dron" (FALCON-DAD) olarak da nitelenen teknoloji üzerinde çalıştıklarını anlattı. Mercan, "Bu projede de sistem seviyesindeki tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Belli ön çalışma ve testler sonrasında da artık nihai kabule hazır hale geldik. Benzer şekilde zırhlı araca entegre dron projemiz var" şeklinde konuştu.





#Dron
#savunma sanayi
#Altınay Savunma Teknolojileri
#Ekonomi

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