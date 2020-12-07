Drone çağı

Türkiye, havacılık sektöründe attığı adımlarla gücünü artırırken, insansız hava aracı (İHA) kullanımında da dikkat çekici bir trend yakaladı. 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerinden derlenen bilgiye göre, hem İHA sayısı hem de pilot sayısı son dönemde hızlı artış gösterdi. Ülkedeki İHA sayısı ekim ayı itibarıyla yaklaşık 45 bine, kayıtlı İHA pilotu sayısı da 216 bine ulaştı. 2016’da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı 2017 sonunda 22 bin 195’e, 2018 sonunda 35 bin 660’a, 2019 sonunda da 50 bine ulaştı. Hızla artan sayı bu yılın ekim ayı itibarıyla 215 bin 858 olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte İHA sayısındaki artış da dikkat çekti. 2016’da 8 bin 349 olan İHA sayısı, 2017’de 20 bin 813’e, 2018’de 27 bin 560’a çıkarken, 2019’da 33 bine yükseldi. Ekim ayı itibarıyla İHA sayısı 44 bin 933’ü buldu.

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İzinsiz uçuş yasak

Devlet İHA'ları hariç azami kalkış ağırlığı 500 gr ve üzeri tüm İHA sahiplerinin bunları kaydettirmeleri gerekiyor. Ayrıca azami kalkış ağırlığı 500 gr ve üzeri İHA uçurmak isteyen pilotların da SHGM sistemine kaydolmaları ve uçuş öncesi izin almaları şartı bulunuyor. İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan İHA uçuran şahıslar ve İHA pilotlarına idari para cezası uygulanıyor.

OYNAT 02:17 Rus muhabirin İdlib izlenimleri: Türk SİHA’ları gece-gündüz vuruyor, durum çok zorlaştı İdlib'de askerlerimize yönelik saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede SİHA'lar ile askeri açıdan adeta tarihe geçecek operasyonlar yürütüyor. İdlib'deki rejim hatlarından video çekip sosyal medyada paylaşan Rus askeri muhabir, Türkiye'nin SİHA'lar ile Esed askerlerine adeta saklanacak delik bırakmadığını söylüyor. Rus muhabirin çarpıcı ifadelerinden biri şöyle: 'İdlib semalarında Türk SİHA'ları göründüğü anda savaşın seyri değişti.' BiP'te paylaş

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