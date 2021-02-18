Dünyanın gözü burada: Perseverance Mars'a indi

ABD'den 30 Temmuz'da uzaya fırlatılan Perseverance uzay aracının TSİ 23.55'te Kızıl Gezegen'e teker koydu. NASA uzmanları tarafından "7 dakikalık dehşet" olarak nitelendirilen süreç sonunda Perseverance'ın 20 bin kilometreyi aşkın hızla girdiği atmosferden yüzeye ulaştığı an itibarıyla hızının yürüme hızına inmesi gerekiyordu.
ADI NEREDEN GELİYOR?
Türkçede Azim/Sebat anlamına gelen gezici aracın adı nereden geliyor? Virginia'da yaşayan 13 yaşındaki Alexander Mather adlı bir öğrenciden... Mather araca isim vermek için açılan kompozisyon yarışmasını kazandı. Kompozisyonda Mather, "Mars yolunda birçok engelle karşılaşacağız. Fakat sebat edebiliriz. Millet olarak değil insanlar olarak vazgeçmeyeceğiz" yazmıştı.