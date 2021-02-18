Dünyanın gözü burada: Perseverance Mars'a indi

ABD'den 30 Temmuz'da uzaya fırlatılan Perseverance uzay aracının TSİ 23.55'te Kızıl Gezegen'e teker koydu. NASA uzmanları tarafından "7 dakikalık dehşet" olarak nitelendirilen süreç sonunda Perseverance'ın 20 bin kilometreyi aşkın hızla girdiği atmosferden yüzeye ulaştığı an itibarıyla hızının yürüme hızına inmesi gerekiyordu.

OYNAT 00:44 NASA'nın uzay aracı 'Perseverance' Mars'a iniş yaptı Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) 'Mars 2020' misyonu kapsamında Kızıl Gezegen'e gönderilen uzay aracı 'Perseverance' (Azim) Mars'a iniş yaptı. Uzay aracı Perseverance'ın Mars'a inişini milyonlarca insan canlı yayından takip etti. Bilim insanları, aracın gezegen atmosferine girişinden yere konmasına kadar olan 7 dakikalık süreye Dehşetin Yedi Dakikası adını veriyor. Perseverance 7 dakika içerisinde başarılı bir şekilde Mars'a iniş gerçekleştirdi. BiP'te paylaş

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ADI NEREDEN GELİYOR?

Türkçede Azim/Sebat anlamına gelen gezici aracın adı nereden geliyor? Virginia'da yaşayan 13 yaşındaki Alexander Mather adlı bir öğrenciden... Mather araca isim vermek için açılan kompozisyon yarışmasını kazandı. Kompozisyonda Mather, "Mars yolunda birçok engelle karşılaşacağız. Fakat sebat edebiliriz. Millet olarak değil insanlar olarak vazgeçmeyeceğiz" yazmıştı.