Eczacılar, Kolaysoft Teknoloji ile dijital dönüşümü gerçekleştiriyor

Eczacılara, e-dönüşümün faydalarının anlatıldığını ifade eden Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları kaydetti:

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve e-Defter Genel Tebliği, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayınlandı ve böylece e-dönüşüm sürecinin kapsamı genişletilmiş oldu. Ocak 2020 itibariyle yeni mükellefler sisteme giriyor.

Kolaysoft Teknoloji olarak, eczacılar ile yapmakta olduğumuz toplantılarda, hem yeni tebliğ hakkında bilgiler veriyoruz, hem de e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-defter gibi e-dönüşüm uygulamaları ve dijital dönüşümün işletmelere faydalarını açıklıyoruz. Dijital dönüşüm işletmelere; hız, zaman ve tasarruf elde etme gibi birçok artı değer katıyor. Aynı zamanda, milyonlarca ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor” dedi.