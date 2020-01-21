Teknoloji Eczacılar,Kolaysoft Teknoloji ile dijital dönüşümü gerçekleştiriyor
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Eczacılar, Kolaysoft Teknoloji ile dijital dönüşümü gerçekleştiriyor

Eczacılar, Kolaysoft Teknoloji ile dijital dönüşümü gerçekleştiriyor

Kolaysoft Teknoloji AŞ ve Eczacı Kart işbirliği ile Türkiye genelindeki eczacılara “e-Buluşmalar Toplantıları” yapılmaya devam ediyor. Bugüne kadar 29 eczacı odasında toplantılar organize eden Kolaysoft Teknoloji AŞ’nin Genel Müdürü Kezban Boztürk ve Pazarlama Koordinatörü M.Umut Gökbulut, e-Buluşmalar toplantılarında, e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye uygulamaları hakkında geniş bilgiler anlatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kolaysoft, eczacılarla “e-Buluşmalar Toplantıları” yapıyor.
Kolaysoft, eczacılarla “e-Buluşmalar Toplantıları” yapıyor.

Eczacılara, e-dönüşümün faydalarının anlatıldığını ifade eden Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları kaydetti:

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve e-Defter Genel Tebliği, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayınlandı ve böylece e-dönüşüm sürecinin kapsamı genişletilmiş oldu. Ocak 2020 itibariyle yeni mükellefler sisteme giriyor.

Kolaysoft Teknoloji olarak, eczacılar ile yapmakta olduğumuz toplantılarda, hem yeni tebliğ hakkında bilgiler veriyoruz, hem de e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-defter gibi e-dönüşüm uygulamaları ve dijital dönüşümün işletmelere faydalarını açıklıyoruz. Dijital dönüşüm işletmelere; hız, zaman ve tasarruf elde etme gibi birçok artı değer katıyor. Aynı zamanda, milyonlarca ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor” dedi.

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